「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol. 6 」 開催
YOKOHAMA Station City 運営協議会(https://yokohamastationcity.com/townmanegiment/)は、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団と共催で、2025年9月19日（金）に、JR横浜駅 中央南・南改札内 SOUTH COURT（サウスコート）にて、「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol.6 」を開催いたします。本イベントは2025年5月に続き6回目の開催となります。
今回も、ジャズの街・ヨコハマで活躍するアマチュアジャズバンド2 組による生演奏をエキナカで気軽にお楽しみいただき、多くのお客さまにYOKOHAMA Station City や横浜エリアの魅力に触れていただきたいと考えております。
また、この秋にYOKOHAMA Station City で開催される各種Jazzイベントにあわせて、珈琲ギフトが当たるXフォロー＆引用リポストキャンペーン「Jazzと珈琲と横浜駅」も実施いたします。古くから、多くのJazzファンが珈琲を楽しみながらJazzの音色に耳を傾けてきたと言われております。本キャンペーンでは、そんなJazzと相性の良い珈琲が楽しめるYOKOHAMA Station City 内のお店をご紹介し、Jazz とともにより多くの皆さまに「横浜珈琲時間」を楽しんでいただきたいと考えております。
Jazz LIVEやキャンペーンを通じて、いつもご利用いただいているJR横浜駅とは一味違った雰囲気をお楽しみください。
「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol. 6 」 キービジュアル
「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol. 6 」 開催概要
開催日時：2025年9月19日（金）1回目 17:30～18:00 / 2回目 18:30～19:00
開催場所：JR横浜駅 中央南・南改札内 「SOUTH COURT （サウスコート）」
開催内容：横浜で活躍するアマチュアジャズバンドの生演奏
主 催：YOKOHAMA Station City運営協議会／公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
協 力：横濱JAZZ PROMENADE実行委員会
出 演 者：
【１回目 17:30～18:00】 小夏
川合 哲子（フルート） 西本 篤（フルート） 青木 一典（ギター）
【２回目 18:30～19:00】 鳥音
村田 三鈴（ソプラノサックス） 小松 健浩（アルトサックス）
篠崎 陽奈（アルトサックス） 筒井 咲良（テナーサックス）
渡邉 夏海（テナーサックス) 青山 和彦（バリトンサックス）
観 覧： 無 料
※改札内でのイベントのため、ご来場の際は入場券等が必要です。
※運行状況等によりイベント内容の変更・中止となる場合がございます。その場合は現地（JR横浜駅 中央南・南改札内 SOUTH COURT）およびYOKOHAMA Station City公式SNS（X・Instagram）にてご案内いたします。
JR横浜駅 中央南・南改札内「SOUTH COURT(サウスコート)」
Xフォロー＆引用リポストキャンペーン 「Jazz と珈琲と横浜駅」 実施概要
実施期間：2025年9月19日（金）～ 11月2日（日）
参加方法：
１. X のYOKOHAMA Station City 公式アカウントをフォロー
２. 対象店舗の中からお気に入りの店舗名や画像などをつけて、指定の投稿を引用リポスト
３. 抽選で20名様に横浜珈琲時間を楽しめる珈琲ギフトをプレゼント
※プレゼントの引き渡しは、11月22日（土）・11月23日（日）にJR 横浜タワーで開催するイベントにて行います。詳しくは当選者の方にDM にてお知らせいたします。
対象店舗や珈琲ギフトの内容など、キャンペーンの詳細は、
YOKOHAMA Station City 公式 HP（https://yokohamastationcity.com/event/ event/(https://yokohamastationcity.com/event/)）をご覧ください。
「Jazzと珈琲と横浜駅」 キービジュアル