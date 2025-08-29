「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol. 6 」 開催

YOKOHAMA Station City 運営協議会

YOKOHAMA Station City 運営協議会(https://yokohamastationcity.com/townmanegiment/)は、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団と共催で、2025年9月19日（金）に、JR横浜駅 中央南・南改札内 SOUTH COURT（サウスコート）にて、「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol.6 」を開催いたします。本イベントは2025年5月に続き6回目の開催となります。

今回も、ジャズの街・ヨコハマで活躍するアマチュアジャズバンド2 組による生演奏をエキナカで気軽にお楽しみいただき、多くのお客さまにYOKOHAMA Station City や横浜エリアの魅力に触れていただきたいと考えております。

また、この秋にYOKOHAMA Station City で開催される各種Jazzイベントにあわせて、珈琲ギフトが当たるXフォロー＆引用リポストキャンペーン「Jazzと珈琲と横浜駅」も実施いたします。古くから、多くのJazzファンが珈琲を楽しみながらJazzの音色に耳を傾けてきたと言われております。本キャンペーンでは、そんなJazzと相性の良い珈琲が楽しめるYOKOHAMA Station City 内のお店をご紹介し、Jazz とともにより多くの皆さまに「横浜珈琲時間」を楽しんでいただきたいと考えております。

Jazz LIVEやキャンペーンを通じて、いつもご利用いただいているJR横浜駅とは一味違った雰囲気をお楽しみください。

「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol. 6 」 開催概要

「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol. 6 」 キービジュアル

開催日時：2025年9月19日（金）1回目 17:30～18:00 / 2回目 18:30～19:00

開催場所：JR横浜駅 中央南・南改札内 「SOUTH COURT （サウスコート）」

開催内容：横浜で活躍するアマチュアジャズバンドの生演奏

主 催：YOKOHAMA Station City運営協議会／公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

協 力：横濱JAZZ PROMENADE実行委員会

出 演 者：

【１回目 17:30～18:00】 小夏

川合 哲子（フルート） 西本 篤（フルート） 青木 一典（ギター）

【２回目 18:30～19:00】 鳥音

村田 三鈴（ソプラノサックス） 小松 健浩（アルトサックス）

篠崎 陽奈（アルトサックス） 筒井 咲良（テナーサックス）

渡邉 夏海（テナーサックス) 青山 和彦（バリトンサックス）

観 覧： 無 料

※改札内でのイベントのため、ご来場の際は入場券等が必要です。

※運行状況等によりイベント内容の変更・中止となる場合がございます。その場合は現地（JR横浜駅 中央南・南改札内 SOUTH COURT）およびYOKOHAMA Station City公式SNS（X・Instagram）にてご案内いたします。

Xフォロー＆引用リポストキャンペーン 「Jazz と珈琲と横浜駅」 実施概要

JR横浜駅 中央南・南改札内「SOUTH COURT(サウスコート)」

実施期間：2025年9月19日（金）～ 11月2日（日）

参加方法：

１. X のYOKOHAMA Station City 公式アカウントをフォロー

２. 対象店舗の中からお気に入りの店舗名や画像などをつけて、指定の投稿を引用リポスト

３. 抽選で20名様に横浜珈琲時間を楽しめる珈琲ギフトをプレゼント

※プレゼントの引き渡しは、11月22日（土）・11月23日（日）にJR 横浜タワーで開催するイベントにて行います。詳しくは当選者の方にDM にてお知らせいたします。

対象店舗や珈琲ギフトの内容など、キャンペーンの詳細は、

YOKOHAMA Station City 公式 HP（https://yokohamastationcity.com/event/ event/(https://yokohamastationcity.com/event/)）をご覧ください。

「Jazzと珈琲と横浜駅」 キービジュアル