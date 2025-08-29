しまむら、PB「活き活きラボ」、「眠眠ラボ」のWebCMに永尾柚乃さんが出演！ 8/30（土）より放映スタート！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗で販売する、PB「活き活き（いきいき）ラボ」「眠眠ラボ」のWebCMに、永尾柚乃さんが出演することをお知らせいたします。

■「活き活きラボ」「眠眠ラボ」とは

●「活き活きラボ」は、健康意識やウェルネスの高まりを受けて、今年新たに誕生したブランドです。 「昼ヘルシー」をキャッチコピーにCLOSSHI(クロッシー)・CLOSSHI PREMIUM(クロッシープレミアム)から展開しています。

●「眠眠ラボ」は、快適な睡眠空間をサポートし、「夜ヘルシー」をキャッチコピーにCLOSSHI・CLOSSHI PREMIUMから展開しています。

▼「活き活きラボ」「眠眠ラボ」の特集ページはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/ikiiki-lab-minmin-lab/

■商品について

「活き活きラボ」「眠眠ラボ」は、ウェルネスを意識した商品シリーズです。

「活き活きラボ」の姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）税込1,419円は、先日、小学館・月刊『DIME』2025上半期ヒット商品に選ばれました。

■永尾柚乃さんプロフィール

永尾 柚乃 （ながお ゆの） 2016年10月15日生まれ。

2018年放送のドラマ『コールドケース2 ～真実の扉～』（WOWOW）で俳優デビュー。

2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）では安藤サクラさん演じる主人公幼少役を演じ話題に。

2024年は『ブラック・ジャック』（テレビ朝日）でピノコ役を演じ、『科捜研の女 season24』（テレビ朝日）では宣伝大使のみならず大人顔負けの調査力を持つ小学1年生・猪俣奈菜役で6話でゲスト出演を果たす。

2025年は6月6日に劇場公開された実写版『リロ＆スティッチ』ではリロ役の日本版声優を務め、ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日）では記憶喪失の天才少女を演じた。8月は『めざましテレビ』（フジテレビ）エンタメプレゼンターに就任するなど多方面で活動中。

■CLOSSHI（クロッシー）・CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）について

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。

“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。

「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむら公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）