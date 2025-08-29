「UUUMオーディション2025」の開催を決定！
UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」）は、次世代を担う動画クリエイターの発掘と育成を目的に『UUUMオーディション2025』の開催を決定しました。本日2025年8月29日(金)より応募受付を開始します。
本プロジェクトはUUUMとエンターテインメントを「共創」する次世代の才能を発掘/育成し、世の中に「好き」を届けるクリエイターを生み出すという目的で発足しました。
今回のオーディションでは、年齢・性別・国籍・経験は問わず、継続的に活動でき、特定のプロダクションと契約をしていない方を対象に募集します。なお、グループでの応募も可能です。
グランプリ特典
賞金100万円を贈呈します。
UUUM株式会社での専属契約の締結、専任のマネジメントによる分析、アドバイス、マネタイズサポートを実施予定です。
※グランプリ対象は1組です。
※必ずしもグランプリが選出されるわけではございませんので、あらかじめご了承ください。
募集期間
2025年8月29日(金) 12:00 ～ 2025年9月12日(金) 23:59
オーディション詳細/応募
以下「UUUMオーディション2025」のお知らせページよりご確認ください。
https://uuum.jp/posts/1032962
UUUM会社概要
UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。
社名：UUUM（ウーム）株式会社
代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
設立：2013年6月
公式サイト：https://www.uuum.co.jp/
クリエイターサイト：https://www.uuum.jp/
note：https://note.com/uuum_official/