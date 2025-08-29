初開催!!「GO OUT SUPER HIKING JAPAN vol.1」

株式会社 三栄

アウトドアファッション雑誌GO OUTが手がける新イベント「GO OUT SUPER HIKING JAPAN vol.1」が、2025年10月25日(土)・26日(日)の2日間、山梨県富士河口湖町、静岡県富士宮市の両県にまたがって開催決定!

テントを背負って、街から一歩踏み出せば、そこから冒険が始まります。特別な技術も速さも必要ありません。ただ、自分のペースで歩き、疲れたら休んで、自然や、里山の景色を楽しむ。夜はテントで眠り、朝になったらまた歩き出す。そんな自由に“歩く旅”を、私たちは「SUPER HIKING」と呼びます。

第1回目となる「GO OUT SUPER HIKING JAPAN」の舞台は、日本最古のロングトレイルとして知られる東海自然歩道。眠っていた日本のロングトレイルが、遊びのフィールドに変わります。参加者はテントや防寒具など最低限の道具をバックパックに詰め込み、出発します。食事はイベント側が用意するので、歩くときに食べたい行動食や飲み物があれば大丈夫。走らなくてもいい、無理しなくてもいい。ただ、自分の足で歩き、自然の中で遊び、仲間と笑う。それだけで最高の冒険になります。

今、気になるのは“歩く遊び”

順位を競うスポーツでも、難しい山を攻略する登山でもなく、ハイキングは誰でも、いつでも、どこでも始められるアウトドアです。キャンプのように道具さえ揃えれば、誰もが楽しめます。

自分の足で進み、自然の中で遊び、夜を越える。ただ歩くだけで、遊びになり、冒険になります。今年、新しいアウトドアの遊び方をGO OUTと一緒に始めてみませんか？

富士山を望みながら歩き、夜はパーティー

1日目は精進湖の樹海の森から本栖湖へ抜け、富士山の絶景を横目に草原を越え、ふもとっぱらまで約17kmを歩きます。スタート地点からの登りは大きなところで70m程度、中間地点の割石峠からゴールのふもとっぱらまではなだらかな下りなので、登山に自信のない人でも安心して参加できます。

2日目はふもとっぱらから陣馬の滝まで片道約5kmの里山ハイク。自然の美しさはもちろん、その土地に息づく文化や暮らしも感じられる道のりです。ゴールからは来た道を引き返し、行きと違う方向から見ることで、新しい発見もあるはず。ふもとっぱらからはチャーターバスで、スタート地点の精進湖民宿村まで送迎があります。

ハイキングだけじゃない!!︎ コンテンツもお見逃しなく

キャンプ地ふもとっぱらには、ブランド＆メーカーによる最新アイテムが並ぶブースや、食欲をそそるフード＆こだわりドリンクの出店、会場を盛り上げるDJラウンジ、ととのい体験が楽しめるアウトドアテントサウナ、焚き火交流スポットなど、コンテンツも続々公開！

公式ハイク・アンバサダーズ

アウトドアやスポーツ、ファッションシーンで活躍する人たちが、公式ハイク・アンバサダーズとして参加してくれます！ SNSやメディアから発信される情報にもぜひ注目ください。

新しいバックパックハイキング 「GO OUT SUPER HIKING」 のすすめ

1.タイムや順位を競うレースではありません。バックパックをかついで自然の中を仲間と一緒に楽しく歩きましょう！

2.懐かしくてあたらしいハイキングのカタチです。おひとりさまでも、カップルでもグループでも参加できます。旅の出会いを楽しもう。

3.ルートは日本のクラシックトレイル東海自然歩道。幻想的な樹海をぬけ、富士五湖からキャンプの聖地ふもとっぱらをめざす1泊2日の歩く旅！

4.なんと朝昼晩の食事つき！ 昼食はみんなで食事、ゴール会場にはDJラウンジ、ブランドブース、クラフトビールやワインの店舗など、地域の品も取り揃えたパーティーが待っています。

5.滞在期間は楽しいキャンプ宿泊！ スタート会場での前泊キャンプもOK、スタート会場近隣の民宿施設を使って前泊参加することもできます。

6.体力に自信のない方やキャンプ装備のない方には、楽ちんレンタルプランも予定。

7.チェックポイントは全部で３ヶ所。コース上のサインに従ってすべてのチェックポイントを通過した方には、素敵なプレゼントがもらえます。

8.コース上やチェックポイントにはトイレもあり、迷いやすいところにはスタッフもいるので、誰でも安心してハイキングを楽しめます。

チケットは限定300枚!!

イープラス・富士急トラベルにて、8月29日(金)より販売開始！ 限定枚数のため、早めにお買い求めください。

参加券 （3食付き） 13000円 （税込）イープラス

駐車券付き参加券 （3食・駐車券付き） 14000円 （税込）イープラス

ツアーバス付き参加券 （3食・バスツアー付き） 24800円 （税込）富士急トラベル

「GO OUT SUPER HIKING JAPAN vol.1」

＜GO OUT SUPER HIKING JAPAN vol.1＞

日程：2025年10月25日(土)・26日(日)

会場：山梨県南都留郡富士河口湖町、静岡県富士宮市麓、静岡県富士宮市猪之頭

宿泊地 ：ふもとっぱら（静岡県富士宮市麓156）

監修・協力：特定非営利活動法人富士トレイルランナーズ倶楽部（三浦 務）、一般社団法人コンサベーション・アライアンス・ジャパン（三浦 務・滝沢 守生）

後援：富士河口湖町、富士宮市

認定：富士箱根伊豆国立公園指定90周年記念 連携イベント