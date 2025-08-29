面接試験のみ！島根県教員採用「第２回特別選考試験」令和７年10月５日（日）に実施（出願は９月19日（金）まで）

島根県令和８年度島根県公立学校教員募集

島根県教育委員会では、下記のとおり、令和８年度（令和７年度実施）島根県公立学校教員採用候補者「第２回特別選考試験」を実施します。

１ 試験の目的及び求める人材

令和８年度に島根県公立学校教員として採用する候補者を選考するために実施し、主に次のような人材を求めています。

◇ 県外で現職教員として活躍している方や、県内外で過去に正規教員として活躍していた方で、島根県の教育の発展のために尽力できる方

◇ これまでの正規教員としての豊富な経験により、採用後に即戦力として活躍できる方

２ 出願期間

令和７年８月25日（月）９時００分 ～ 令和７年９月19日（金）１７時００分

３ 申込方法

専用システムによる出願

※エントリー（事前登録）と本申込み（受験資格登録）の２段階方式となっています。

エントリーフォームはこちら(https://job.axol.jp/qd/s/shimane_gakkokikaku_26/entry/)

４ 選考試験

（１） 期 日 令和７年10月５日（日）

（２） 会 場 島根県職員会館（島根県松江市内中原町52）

（３） 試験内容 個人面接

※４０分程度の面接を２回行います

（４） 結果通知 令和７年10月15日（水）

５ その他

募集区分等試験の詳細は、「しまねの先生ナビ（島根県教員採用情報提供サイト）」または島根県教育庁学校企画課ホームページからご確認ください。

・「しまねの先生ナビ」

https://www.shimane-kyoinsaiyo.com/exam/special/

・学校企画課ホームページ

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/syokuin/saiyou/saiyou_info_tchr/