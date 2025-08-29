チームでの利用に最適なワークテーブル「team flat」を新発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、家具ブランド「DAYS OFFICE（デイズオフィス）」の新製品として、ワークテーブル「team flat（チームフラット）」を、2025年8月下旬より発売します。

「team flat」を設置したオフィスのイメージ

1. 商品の概要

「team flat」は、チームの拠り所となる、天板がフラットで広く使えるワークテーブルです。昨今の企業課題として多く挙げられる人材獲得や人材流出に注目し、ワーカーの多様な価値観やアクティビティに寄り添った空間づくりを実現します。

個人作業が捗る執務環境を担保しながら、チームメンバー同士のコミュニケーションが促進される設計にこだわりました。オプションのモニターアーム「Loopo（ルーポ）」を併用することで、ソロワーク、ペアワーク、ミーティングの３つのアクティビティが１つのテーブルで完結できます。開発の過程ではインクルーシブワークショップを実施し、見つけやすく抜き差しがしやすい電源コンセントの位置や、標準装備のカバンフック、オプションのハンギングボックスなど、細部の使いやすさを追求しました。また６種類の天板形状とベンチのラインアップから、目的のアクティビティに合わせたレイアウトが組めます。キャスター付きのためレイアウト変更もでき、脚内配線や天板裏配線も備えています。

2. 発売日、価格

発売日：2025年8月下旬

メーカー希望小売価格（税抜）：テーブル（W1200mm～、D1200mm～、H720mm）136,800円～、ベンチ（W1200、D400、H420）105,500円

商品サイト：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/daysoffice/lineup/cur/team_flat/

3.「team flat」の特長

(1) ３つのアクティビティが１つのテーブルで完結

１.ソロワーク

脚に標準装備された電源とカバンフックにより、天板作業面を広く保てます。モニターが緩やかに視界を遮り、集中作業をサポート。

２.ペアワーク

モニターを回転させてテーブルの角に移動。立ち寄った相手と画面を見ながら、気軽に相談や共同作業が行えます。

３.ミーティング

モニターを回転させてテーブルの側面に移動。全員で画面を見たり、資料を広げてディスカッションしたりと、迅速なチームコミュニケーションが可能です。

左からソロワークイメージ、ペアワークイメージ、ミーティングイメージ

(2) インクルーシブワークショップを通して実現した、細部の使いやすさ

女性や小柄な方、力の弱い方の意見にも注目し、誰もが快適に使用できる設計を実現しました。見つけやすく抜き差しがしやすい電源コンセントの位置や、標準装備のカバンフック、オプションのハンギングボックスなど、細部の使いやすさを追求しています。

左から脚部の電源コンセント、カバンフック、ハンギングボックス

(3) 目的のアクティビティに合わせたレイアウトが組める、豊富なバリエーション

角形、正方形、U字形、長円形など、６種類の天板形状とベンチをラインアップ。スペース効率を重視する空間からコミュニケーション促進を強化したい空間まで、目的のアクティビティに合わせて選択が可能です。キャスター付きのためレイアウト変更もでき、脚内配線や天板裏配線も備えています。

左から執務空間のイメージ、ミーティング空間のイメージ

４.「Loopo」の特長

2020年11月に発売の「Loopo」は、上下昇降、水平旋回、首振り、角度調節が可能なモニターアームです。従来の「Lタイプ」、「Iタイプ」に加えて、「team flat」との併用に最適な「Lタイプロング」と「デュアルタイプ」を発売しました。

左から「Lタイプロング」の設置イメージ、「デュアルタイプ」

５.参考

「DAYS OFFICE」は、「毎日をもっと、わたしらしく。」をコンセプトに、多様化するワーカーの価値観に寄り添った働き方を実現するブランドです。ワークとラウンジの２つの空間で、ワーカー同士が自然とつながる、ボーダレスなコミュニケーション環境をつくります。

ブランドサイト：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/daysoffice/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/