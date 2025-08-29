森恒二大人気作『D.ダイバー』最新4巻発売記念キャンペーン！！3巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)森恒二／白泉社

『D.ダイバー』（森恒二）最新4巻発売記念キャンペーン！！「ヤングアニマルWeb」にて3巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

9/11(木)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【『D.ダイバー』（森恒二）あらすじ】

幼い頃に火事で両親を亡くした大学生・カグラ。ある日ゼミの一環で裁判所を訪れた彼は、その日奇妙な夢を見る…。これは、ただの悪夢なのか、それとも現実なのか。「ホーリーランド」「自殺島」「創世のタイガ」の作者が描く、ダークヒーロー叙事詩！

「ヤングアニマルWeb」はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/ba693e8aa25fe

コミックス１～４巻好評発売中！！

森恒二『Ｄ．ダイバー 4」書影（白泉社）Ｄ．ダイバー 4

■著者名： 森恒二

■ISBNコード：9784592166696

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.8.29

悪を許せぬ心が、カグラを"鬼"へと"変身"させた！謎に包まれた過去を持つ、今は亡き母が残した力の正体とは…。そして、遂に鬼を知る敵が現れ…!?超展開"変身"格闘ダークヒーロー！目が離せぬ待望の最新刊!!