『ふたりエッチ』がなんと40巻も無料で読める！！ヤングアニマルWebにて最新93巻発売記念キャンペーン！！

株式会社白泉社(C)克・亜樹／白泉社

『ふたりエッチ』（克・亜樹／作 白泉社）が8月29日に最新93巻発売記念！！なんと40巻分無料で読めるキャンペーンをヤングアニマルWebで実施中！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

9/11(木)までとなっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【『ふたりエッチ』（克・亜樹）あらすじ】

処女と童貞のまま、見合い結婚をした真と優良(ゆら)。「本当の夫婦」になるため、H修行の日々!? 愛と性のラブラブコミック!!

ヤングアニマルWebこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/3a81342f02af8

コミックス１～９３巻好評発売中！！

『ふたりエッチ 93』（克・亜樹 白泉社）書影ふたりエッチ 93

■著者名： 克・亜樹

■ISBNコード：9784592160939

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：825円（本体750円＋税10%）

■発売日：2025.8.29

一華ちゃんと和彦くんのお泊り会。大胆な行動に出た一華ちゃんに妄想爆発!?年の差カップルの神童部長と長尾さん、結婚式はどうするの？一方、ヘルスパイン2に通う山岸にはドキドキ店外イベントが…(ハート)

愛と性のステップアップラブストーリー、バラエティ豊かな93巻♪