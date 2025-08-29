『ベルセルク』最新43巻発売記念キャンペーン！！ヤングアニマルWebで12巻無料キャンペーン実施！！
株式会社白泉社
『ベルセルク 43』（三浦建太郎／原作 スタジオ我画／漫画 森恒二／監修 白泉社）書影
ベルセルク 43
妖精島で再会したグリフィスに、ガッツは激情に身を任せ大剣を振るう。
『ベルセルク』（三浦建太郎／原作 スタジオ我画／漫画 森恒二／監修 白泉社）最新43巻発売記念キャンペーン！！
ヤングアニマルWebで12巻無料キャンペーン実施！！
※会員限定で無料になる話も含まれます。
9/11(木)までとなっておりますので是非この機会にどうぞ！！
【あらすじ】
巨大な剣を背負い、鉄の義手をつけた剣士・ガッツ。彼の行くところ、血の雨が降り、死体の山が築かれる…! 大ヒット!! 圧倒的迫力の叙事詩!!
ヤングアニマルWebこちらから↓
https://younganimal.com/episodes/d143e7dfcd894
コミックス１～４３巻好評発売中！！
■著者名： 三浦建太郎 / スタジオ我画 / 森恒二
■ISBNコード：9784592166931
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：880円（本体800円＋税10%）
■発売日：2025.8.29
しかしその刃は一太刀も届かず、さらにはキャスカをも連れ去られてしまう。
絶望の中、崩壊する島を離れ、船へと乗り込んだガッツ一行だが、そこはクシャーンの領海で…!?
捕らわれの身となったガッツ。そして一行は新たな大陸へ――。