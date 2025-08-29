『ベルセルク』最新43巻発売記念キャンペーン！！ヤングアニマルWebで12巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社

【あらすじ】

巨大な剣を背負い、鉄の義手をつけた剣士・ガッツ。彼の行くところ、血の雨が降り、死体の山が築かれる…! 大ヒット!! 圧倒的迫力の叙事詩!!

『ベルセルク 43』（三浦建太郎／原作 スタジオ我画／漫画 森恒二／監修 白泉社）書影ベルセルク 43

■著者名： 三浦建太郎 / スタジオ我画 / 森恒二

■発売日：2025.8.29

妖精島で再会したグリフィスに、ガッツは激情に身を任せ大剣を振るう。

しかしその刃は一太刀も届かず、さらにはキャスカをも連れ去られてしまう。

絶望の中、崩壊する島を離れ、船へと乗り込んだガッツ一行だが、そこはクシャーンの領海で…!?

捕らわれの身となったガッツ。そして一行は新たな大陸へ――。