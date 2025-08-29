【神保町シアター】京マチ子、司葉子、鈴木京香ら、日本映画史に刻まれた名女優たち渾身の「この1本」を厳選上映。9/6(土)より

写真拡大 (全2枚)

株式会社小学館


監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。


9月6日(土) からは、“神保町シアターセレクション” と銘打ち、観ておくべき女優たちの魂の1本を選び抜き大好評だった上映企画「女優魂――　忘れられない『この1本』」の第2弾です。



この映画の、この女優がすごい――


上映するのは、日本映画史にその名を残す名女優たちの数多の出演作の中から、神保町シアターが独断と偏見で選んだ「この１本」。それは、いわゆる代表作とは限らず、強烈な印象を残した忘れ難い作品や、体当たりで挑んだ意外な作品も。



12人の女優の12作品――　この映画を観たら、もっとこの女優を好きになる。女優として映画史にその名を刻んだ彼女たちの “魂” を、ぜひスクリーンでお確かめください。



***********************************


《特集上映》


神保町シアターセレクション


女優魂 2025


――忘れられない「この1本」



2025年9月6日(土) ～ 9月26日(金)


神保町シアター


（千代田区神田神保町1-23　TEL.03-5281-5132）


入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円


＊9月9日(火)は、設備点検のため休館します


***********************************



神保町シアター　ホームページ


https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)



「女優魂 2025」特集上映ページはこちら


https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025.html




【上映作品】　



羅生門(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie01)〈4Kデジタル修復版〉


昭和25(1950)年


監督＝黒澤明　原作＝芥川龍之介


出演＝京マチ子、三船敏郎、森雅之



旅の重さ(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie02)


昭和47(1972)年


監督＝斎藤耕一　原作＝素九鬼子


出演＝高橋洋子、岸田今日子、三國連太郎



復讐するは我にあり(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie03)


昭和54(1979)年


監督＝今村昌平　原作＝佐木隆三


出演＝小川真由美、緒形拳、倍賞美津子



３９ [刑法第三十九条](https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie04)


平成11(1999)年


監督＝森田芳光　原作＝永井泰宇


出演＝鈴木京香、堤真一、杉浦直樹



乱れ雲(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie05)


昭和42(1967)年


監督＝成瀬巳喜男


出演＝司葉子、加山雄三、草笛光子



大地の子守歌(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie06)


昭和51(1976)年


監督＝増村保造　原作＝素九鬼子


出演＝原田美枝子、佐藤佑介、田中絹代



女咲かせます(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie07)


昭和62(1987)年


監督＝森崎東　原作＝結城昌治


出演＝松坂慶子、役所広司、平田満



つぐみ(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie08)


平成2(1990)年


監督＝市川準　原作＝吉本ばなな


出演＝牧瀬里穂、中嶋朋子、真田広之



にっぽん昆虫記(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie09)


昭和38(1963)年


監督＝今村昌平


出演＝左幸子、北村和夫、北林谷栄



赫い髪の女(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie10)　〈成人指定映画〉


昭和54(1979)年


監督＝神代辰巳　原作＝中上健次


出演＝宮下順子、亜湖、石橋蓮司



ロケーション(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie11)


昭和59(1984)年


監督＝森崎東　原作＝津田一郎


出演＝美保純、西田敏行、柄本明



害虫(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie12)


平成14(2002)年


監督＝塩田明彦


出演＝宮崎あおい、田辺誠一、蒼井優




以上、全12作品


◎上映スケジュール・作品詳細等は、劇場ホームページでご確認ください。







※森崎東 の「崎」は、正式には「たつさき」です