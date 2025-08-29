【神保町シアター】京マチ子、司葉子、鈴木京香ら、日本映画史に刻まれた名女優たち渾身の「この1本」を厳選上映。9/6(土)より
監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。
9月6日(土) からは、“神保町シアターセレクション” と銘打ち、観ておくべき女優たちの魂の1本を選び抜き大好評だった上映企画「女優魂―― 忘れられない『この1本』」の第2弾です。
この映画の、この女優がすごい――
上映するのは、日本映画史にその名を残す名女優たちの数多の出演作の中から、神保町シアターが独断と偏見で選んだ「この１本」。それは、いわゆる代表作とは限らず、強烈な印象を残した忘れ難い作品や、体当たりで挑んだ意外な作品も。
12人の女優の12作品―― この映画を観たら、もっとこの女優を好きになる。女優として映画史にその名を刻んだ彼女たちの “魂” を、ぜひスクリーンでお確かめください。
《特集上映》
神保町シアターセレクション
女優魂 2025
――忘れられない「この1本」
2025年9月6日(土) ～ 9月26日(金)
神保町シアター
（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）
入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円
＊9月9日(火)は、設備点検のため休館します
神保町シアター ホームページ
https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)
「女優魂 2025」特集上映ページはこちら
https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025.html
【上映作品】
羅生門(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie01)〈4Kデジタル修復版〉
昭和25(1950)年
監督＝黒澤明 原作＝芥川龍之介
出演＝京マチ子、三船敏郎、森雅之
旅の重さ(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie02)
昭和47(1972)年
監督＝斎藤耕一 原作＝素九鬼子
出演＝高橋洋子、岸田今日子、三國連太郎
復讐するは我にあり(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie03)
昭和54(1979)年
監督＝今村昌平 原作＝佐木隆三
出演＝小川真由美、緒形拳、倍賞美津子
３９ [刑法第三十九条](https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie04)
平成11(1999)年
監督＝森田芳光 原作＝永井泰宇
出演＝鈴木京香、堤真一、杉浦直樹
乱れ雲(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie05)
昭和42(1967)年
監督＝成瀬巳喜男
出演＝司葉子、加山雄三、草笛光子
大地の子守歌(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie06)
昭和51(1976)年
監督＝増村保造 原作＝素九鬼子
出演＝原田美枝子、佐藤佑介、田中絹代
女咲かせます(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie07)
昭和62(1987)年
監督＝森崎東 原作＝結城昌治
出演＝松坂慶子、役所広司、平田満
つぐみ(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie08)
平成2(1990)年
監督＝市川準 原作＝吉本ばなな
出演＝牧瀬里穂、中嶋朋子、真田広之
にっぽん昆虫記(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie09)
昭和38(1963)年
監督＝今村昌平
出演＝左幸子、北村和夫、北林谷栄
赫い髪の女(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie10) 〈成人指定映画〉
昭和54(1979)年
監督＝神代辰巳 原作＝中上健次
出演＝宮下順子、亜湖、石橋蓮司
ロケーション(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie11)
昭和59(1984)年
監督＝森崎東 原作＝津田一郎
出演＝美保純、西田敏行、柄本明
害虫(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/actress_selection2025_list.html#movie12)
平成14(2002)年
監督＝塩田明彦
出演＝宮崎あおい、田辺誠一、蒼井優
以上、全12作品
◎上映スケジュール・作品詳細等は、劇場ホームページでご確認ください。
※森崎東 の「崎」は、正式には「たつさき」です