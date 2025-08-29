マーケティングの民主化をめざすノバセル、ICCサミット KYOTO 2025 にて登壇

ラクスル株式会社

ソフトウェアとプロフェッショナル人材の力でマーケティングの民主化を目指すノバセル株式会社（東京都港区、代表取締役社長：田部正樹、以下ノバセル）は、2025年9月1日（月）～4日（木）に京都で開催される、ベンチャー・スタートアップ最大級のカンファレンス「Industry Co-Creation サミット KYOTO 2025（以下、ICC KYOTO 2025）」において、登壇およびワークショップを実施することをお知らせいたします。

ICCサミット KYOTO 2025開催概要

Industry Co-Creation（ICC） サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流するイベントです。

正式名称 ：Industry Co-Creation（ICC） サミット KYOTO 2025

略称 ：ICC KYOTO 2025

主催 ：ICCパートナーズ株式会社

開催日程 : 2025年9月1日（月）～9月4日（木）

開催場所 : ウェスティン都ホテル京都など（メイン会場）

イベント情報: https://industry-co-creation.com/events/icc-kyoto-2025

登壇プログラム概要

ICCサミット KYOTO 2025 1日目9月2日（火）カンファレンス・プログラム（会場：ウェスティン都ホテル京都）■ガーディアン・カタパルト(シーズン5 /FINAL）Session 2 11:45～13:00 A会場

プレゼンター：楠 勇真

ノバセル株式会社 AI事業開発部 部長

ガーディアン・カタパルトはICC KYOTO 2025のベスト・スポンサー企業を決める頂上決戦の場です。ガーディアン・アワードの出場スポンサー企業8社が出場するピッチ・コンテストです。ガーディアン・カタパルトは今回で最後（FINAL）となります。

■＜完全オフレコ＞ 社内新規事業の立ち上げ方Session 3 14:30～15:45 E会場

スピーカー：田部 正樹 ノバセル代表取締役社長

スタートアップだけでなく、大企業や成長企業にとっても「社内新規事業の立ち上げ」は重要な経営課題です。既存事業の成長曲線に陰りが見え始める中で、いかに新たな事業の芽を生み、組織全体を成長させていくか。その難易度は高く、単なるアイデアや情熱だけでは持続的な成果に結びつきません。

本セッションでは、社内起業や新規事業開発を数多く経験してきた実践者が集結し、リアルな成功・失敗のプロセスを徹底的に議論します。事業の着想から検証、スケールに至るまでの「立ち上げの型」、既存組織との関係性の築き方、さらにはリーダーとしての覚悟まで、現場でしか語れない知見が共有されるでしょう。

完全オフレコの場だからこそ、社内政治や資源配分の葛藤といった裏側も含めた率直な意見交換が期待できます。これから社内新規事業に挑む方にとっては実践的なヒントを、経営層にとっては組織の次なる成長戦略を考える上での気づきを得られるセッションです。

■ワークショップ（事前登録制）Session 5 18:00～21：00 E会場「AI時代の最強のマーケティング組織を共創する ～競争優位性を築くための組織変革ロードマップとAI実装体験～(180分拡大版)」

講師：

田部 正樹 ノバセル株式会社 代表取締役社長

楠 勇真 ノバセル株式会社 AI事業開発部 部長

ICCサミット KYOTO 2025 2日目9月3日（水）カンファレンス・プログラム (会場：ウェスティン都ホテル京都)■AIと共に勝ち続けるための競争戦略 ― トップランナーの思考と組織戦略に迫るSession 7B 11:45～13:00 B会場

スピーカー：田部 正樹 ノバセル代表取締役社長

登壇者プロフィール

田部正樹ノバセル株式会社 代表取締役社長ラクスル株式会社 上級執行役員 グループCRO

1980年生まれ。中央大学卒業後、新卒丸井グループからテイクアンドギヴ・ニーズにて事業戦略室長、マーケティング部長などを歴任。2014年8月にラクスルに入社。ラクスルの成長を7億→210億（6年で30倍）を牽引したマーケティングノウハウを詰め込んだ新規事業「ノバセル」を立ち上げ、5年で80億を超える成長を続けている。業界問わず成長を求める企業の経営×マーケティングのアドバイザー。



楠 勇真ノバセル株式会社 AI事業開発部 部長

東京大学経済学部卒。2020年4月にラクスル株式会社に新卒で入社。広告領域の新規事業「ノバセル」に配属され、約40社のお客様のマーケティング戦略をサポート。2年目にはラクスル史上最年少マネージャーとしてSaaSの事業開発を担当し、3年目からは営業部長として事業全体を統括。現在はAI事業開発部の部長を務める。

■ ノバセルについて

ノバセルは、AI技術とマーケティング専門人材の知見を融合した「AIエージェンシー」です。AIを活用し、戦略立案からクリエイティブ制作、効果分析まで、マーケティング活動を一貫して支援します。事業会社発の視点でマーケティングの無駄を省き、本質的な価値創造に集中できる体制づくりを実現し、企業の成長を力強く後押しします。



ノバセル 会社概要：

社名：ノバセル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長： 田部 正樹

事業内容：マーケティングプラットフォーム 「ノバセル」の運営

設立年月日：2022年2月1日

株主および持ち株比率：ラクスル株式会社100％

サイト： https://novasell.com/

■「ノバセル」サービスに関するお問い合わせ：https://novasell.com/contact

RAKSULグループ会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問合せ：https://corp.raksul.com/contact/