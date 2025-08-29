【Googleオフィス（渋谷）にて開催】「八子クラウド座談会」にアローサル代表・佐藤が登壇──生成AI時代の人材戦略を語る

アローサル・テクノロジー株式会社

AI研修・コンサルティング・開発支援を行うアローサル・テクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤拓哉）は、2025年9月13日（土）にGoogle渋谷オフィスにて開催される、有志コミュニティ「八子クラウド座談会」主催の第39回勉強会に、代表の佐藤が登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、クラウド／AI／IoT分野で知られる八子知礼氏（INDUSTRIAL-X 代表取締役）を主宰者とするコミュニティによって運営されているもので、今回のテーマは「生成AIによるリスキリング」。企業におけるAI活用と人材育成の最前線を語り合う場として、毎回業界内でも高い注目を集めています。

【イベント開催概要】

イベント名： 第39回 八子クラウド座談会 「AIイネーブルメント！もう定着しました！？」

日時： 2025年9月13日（土）13:00～18:00

場所： Google合同会社 渋谷オフィス（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３丁目２１－３ 渋谷ストリーム）

主催： 八子知礼（以下敬称略）

登壇者： TANREN株式会社 佐藤 勝彦／アローサル・テクノロジー株式会社 佐藤 拓哉 ほか

費用： セミナーのみの場合無料、懇親会参加の場合は6,000円（当日受付時PayPay払い）

申込URL： https://peatix.com/event/4541141/view

【セミナー概要】

「AI、入れたのに使われない」「精度は高いのに現場で機能しない」--多くの現場で起きる乖離。必要なのは、モデルの良し悪しだけでなく、“使われ続ける仕組み”の設計です。

本イベントの焦点はAIイネーブルメント。（※イネーブルメント＝成果を継続的に出せるように支援する仕組みや取り組み）

第1部は先進プレイヤーが、エージェントの構築と運用、会話型AIの設計、意思決定を支える知識活用、現場での定着とガバナンスについて、短時間でエッセンスを共有。



第2部パネルでは、導入・運用・責任分界・セキュリティ・教育まで横断し、成功と失敗の分岐点を抽出します。



第3部のワークショップでは参加者自身の業務に当てはめ、阻害要因と打ち手、翌日からのアクションを具体化。



最後にLTで最新事例をキャッチアップし、持ち帰りやすい“運用の型”として整理します。

今回は、エージェント構築とデータガバナンスの実装に強い大手クラウド、会話型AI/AIエージェントで現場接点を担う新興勢、セマンティック検索と知識基盤の活用、そして現場伴走の支援会社が一堂に会します。



作って終わりにしない。小さく始め、現場で回し続ける。その“勝ち筋”を共有する一日です。

【書籍PRにもご注目】

なお、今回のイベント主催である佐藤勝彦氏が著した新刊『【Amazon限定】超AI独学術（仮）』（著：佐藤勝彦氏／2025年10月発売予定(https://amzn.to/463Wblz)）の紹介も予定されています。

AIを学びたいすべてのビジネスパーソンに向けた指南書です。

書籍詳細：https://amzn.to/463Wblz

特設LP：https://tanren.jp/super-ai-learning

【登壇者情報】

佐藤 拓哉（アローサル・テクノロジー株式会社 代表取締役CEO）



一部上場SIerにてプロジェクトマネジャー、システムエンジニアとして5年弱従事。

エンジニアリングの経験とグローバルに世界で挑戦するため、2013年9月アローサル・テクノロジー株式会社を創業。

ベトナム、バングラデシュのオフショア地域にてWeb／AI事業グレーション事業を推進し、システムやAIを活用した事業開発のスペシャリストである。

現在はAIリスキリング事業において講師もつとめ、累計100社・10,000名以上に研修を行ってきたエキスパート。

【アローサル・テクノロジー株式会社について】

アローサル・テクノロジー株式会社（AROUSAL Tech.）は、「AIの力で、世界を"わかりやすく"する」をパーパスに、AI導入／推進におけるリスキリング、コンサルティング、インテグレーション、メディア事業を展開しています。生成AIやLLM技術など最新のテクノロジーを活用して、個人・組織のDX／AXを支援しています。

2013年の創業以来、人工知能（AI）技術を主軸としたスマホアプリ、WEBサービス開発を行うシステムインテグレータとして成長してきました。特に、非エンジニアでもAIを使いこなせる研修サービスに注力し、10,000名を超える方々に研修を提供しています。

お問い合わせ：https://www.arousal-tech.com/inquiry

【会社概要】

社名： アローサル・テクノロジー株式会社

代表： 代表取締役社長 佐藤 拓哉

本社所在地： 東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F

URL： https://www.arousal-tech.com/

自社メディア： https://wa2.ai?utm_source=pr

設立年： 2013年9月

資本金： 1億円（準備金含む）

従業員数： 35名（業務委託・アルバイト含む）（2025年3月現在）

事業内容： AIを用いたDX推進、自社オウンドメディアのAI発信等

