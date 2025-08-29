[生まれた瞬間から赤ちゃんの肌を守る最初の保湿剤][アレルギー専門医の要望に応え赤ちゃんの事を考え抜いた製剤設計]

株式会社 ビー・ケース製品箱包装写真個包装と内容成分

8月4日に新発売したチャイルケアスキンミルク（保湿剤）です。

株式会社ビー・ケース CEO 今哲明

川崎市高津区坂戸3⁻2⁻1 KSP西棟４ＦＳ６

会社ＵＲＬ：https://bcase.co.jp/contact/

サービスの目的や背景

私たち（株）ビー・ケースは卵たんぱく質を手軽に取り入れられる離乳食補助食品「ミルステップ egg」や「チャイルカップたまご」

ミルステップegg１、２，３（医師の指導が必要）チャイルカップたまご（一般購入可）

を世に送り出し、かながわビジネスオーディション特別賞などを受賞してきました。医薬品メーカー出身のメンバー5人は、

株式会社ビー・ケース メンバー

「子どもたちの健やかな毎日を支えたい」という想いで起業し、専門医や企業と連携しながら“食の習慣づくり”によって家族の不安に寄り添うチャレンジを続けています。

さらに 2024 年 8 月、ハウス食品グループ本社が運営する CVC「ハウス食品グループイノベーション 2 号ファンド」から出資を受けました。大手食品企業様の知見とネットワークを得て、私たちは 次世代まで笑顔をつなぐ 新しいプロダクトづくりに踏み出しています。

生後間もない多くの子どもたちのほっぺがカサついている――。お肌で悩む子どもたちのお父さん・お母さんに「いい保湿剤を届けたい」との思いで、このプロジェクトがはじまりました。

そして、お肌のうるおいが子どもたちの希望と明るい未来につながっていくことを願っています。

サービス詳細

製品特長

１，必要以外の成分（香料・防腐剤・界面活性剤など）を含まない

２，専門医の指導を受け科学的データに基づいたセラミド３，セラミドNGを配合

３，1回に適切な量を塗布できる使い切りパウチ包装で衛生面も安心

４，生後すぐから毎日の全身ケアに使用できる

５，ベタつかないスキンミルクタイプで衣服も汚れにくい

６，伸びがあり塗りやすい

７，保湿力を高める油性成分（セラミドなど）を含むのに界面活性剤を使用していない独自製法

サービス料金

1箱30袋（4ml)入り 3500円（税込み）

今後の展開

株式会社ビー・ケースはbaby care serviceの頭文字を取り命名しました。

すべての人々のアレルギーを少しでも減らして、快適な生活ができるような世界を目指しています。

今後も様々なアレルゲンになる微量乾燥粉末食品の開発製造販売を目指し活動を続けて参ります。

担当者コメント

食物アレルギーに関する新しい概念として「炎症のある皮膚から食物アレルゲンが侵入するとアレルギーを起こすようになり、適切な量とタイミングで経口摂取された食物はむしろアレルギー反応をおさえる免疫寛容を誘導する」（二重抗原暴露仮説）という考えがあります。

赤ちゃんの皮膚バリアーは非常に弱くデリケートです。保湿剤は長期にわたり使用されることが多く、その赤ちゃんの肌に今回の保湿剤チャイルケアスキンミルクを開発しました。チャイルケアスキンミルクで赤ちゃんの健やかな肌を守りたいと考えています。