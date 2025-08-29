ツインレイに引き寄せられて、あなたの運命は加速する！　書籍『信じられない神展開 運命の人に愛されるツインレイの法則』2025年8月30日（土）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2025年8月30日（土）に書籍『信じられない神展開 運命の人に愛されるツインレイの法則』（著：きずな）を全国書店・電子ストアにて発売いたします。

SNS登録者数12万人超！ ツインレイの専門家、きずな待望の初著書

著者のきずな氏は、YouTube「きずなタロットチャンネル」などSNSを中心に、ツインレイとの出会い方を発信。的確に、そして優しく導くようなアドバイスは恋愛やパートナーシップに悩む多くのフォロワーに支持されています。ツインレイとはどんな存在なのか、どうしたら会えるのか……ツインレイについて知りたいことを一冊の書籍にまとめました。

ツインレイとは、もともとひとつだったあなたの魂の「つがい」「かたわれ」「伴侶」と呼ばれる存在です。出会った瞬間に魂同士が引き寄せられることも、絡まった糸のように少しずつほぐして、ようやく繋がることもあります。

深い深い魂の繋がりには、試練的な側面がある場合も少なくありません。「サイレント期間」と呼ばれる試練は、あなたを成長させるためにあるものですが、あなたの「魂のアンテナ」をチューニングをすることでツインレイと出会いやすくすることも可能なのです。「魂のアンテナ」を整え、「サイレント期間」を乗り越え、運命のツインレイと出逢う――そのためにできること、きずな式メソッドを詰め込んだ一冊です。

劇的な出会いを果たした方、過去にすれ違っていて再会を果たした方、出会いと別れを繰り返した末にようやく成就した方……奇跡のような成功例多数！

ツインレイのすべてをお伝えします。

ツインレイ＝唯一無二の魂のつがい。その出会いであなたの運命の扉が開く！

【もくじ】

プロローグ 最愛の「運命のお相手」と人生を歩むあなたへ

はじめに ツインレイとの出会いは、愛と豊かさへの覚醒の起爆剤

恋愛のお悩みチャート式テスト

1章 ツインレイの恋愛とは？ ～即判定！「6つのタイプ ツインレイ診断」～

2章 ツインレイに出会いたいあなたへ

3章 サイレント期間 「自分自身への愛」を手に入れる時

4章 幸せへの近道 ～ツインレイ特有の「愛のブロック」チェック～

5章 ツインレイが導く人生の新たなステージ 健康・人間関係・金運

Amazon限定特典

デジタル特典：著者・きずなのパワーを込めた待ち受け3種！

Amazon商品ページは下記リンクからどうぞ！

https://www.amazon.co.jp/dp/4046075066

・特典は、2025年9月30日（火）23:59までに注文された方が対象です。

・ダウンロード特典は、商品発送時に別途送信されるメール記載のURLよりダウンロードしていただけます。

・ダウンロード期限は2025年12月29日（月）23:59まで。

書籍概要

書名：信じられない神展開 運命の人に愛されるツインレイの法則

著者：きずな

定価：1,815円（本体1,650円＋税）

発売日：2025年8月30日（土）※電子書籍同日配信

判型：四六判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-607506-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412001093/)

著者プロフィール

きずな

潜在意識・催眠療法専門家。ツインレイ専門家。一般社団法人全日本ツインレイ協会代表理事、ツインレイグランドマスターソウルセラピスト、ツインレイソウルグランドマスターカウンセラー。催眠療法・潜在療法、タロット、霊視などを盛り込んだ独自メソッド「自分軸講座」は累計3万人以上が受講。現在はYouTubeチャンネル、X、公式LINEなどSNSを中心に、潜在意識、ツインレイについて発信。総フォロワー数12万人超。

lit.link：https://lit.link/kizuna