災害に備えるために知りたいこととは？　ヨメルバ会員の防災事情、調査結果を公開

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が運営する、子どもの読書を応援するサイト「ヨメルバ」は、子ども・保護者や、子どもと接するお仕事をされている方々にさまざまな情報を発信しているウェブメディアです。

9月1日は防災の日。このタイミングでご自宅での備えを見直したり、ご家族で災害時の行動について話される方も多いのではないでしょうか。

今回ヨメルバでは、ヨメルバ会員の皆様の防災事情やお子さんへの防災教育について、アンケート調査を実施しました。

●調査概要

・調査内容：防災に関する調査

・調査方法：インターネット調査（ヨメルバのWEBサイト上に掲載）

・対象者：ヨメルバ会員

・調査期間：2025年7月1日～2025年7月31日

・有効回答数＝535件の結果を掲載。うちお子さんがいると回答した313件を含む

●調査サマリー

・「十分に備えている」と回答した人はわずか5％程度で、ほとんどの人が自宅での備えが十分ではないと感じている

・災害に備える上で知りたい情報として、「備蓄しておくべきものの種類や量」や「おすすめの防災グッズ」など、具体的な備蓄に関する情報への関心が高い

・お子さんへの家庭内での防災教育について、94%が「必要だと思う」と回答

【防災に関するアンケート調査結果】

●あなたのご家庭では、大規模災害を想定した備蓄や防災アイテムの準備をされていますか？

まずはご家庭での現在の備えについて訊いてみたところ、「十分に備えている」と回答した人はわずか5％程度で、ほとんどの人が十分に備えているとはいえない状況のようです。

「ある程度備えているが、まだ足りないと感じる」は53.5％と最も多く、「十分に備えている」と合わせて6割近くの人が何らかの準備はしているものの、その多くが十分ではないと感じていることが分かりました。

一方で「あまり備えていない」「全く備えていない、または考えたことがない」人は合わせて約4割と、少なくない結果になりました。

●家庭内の防災対策として、不十分に感じるもの・ことは何ですか？

では、具体的にはどのような準備が不足しているのでしょうか。

不十分に感じるもの・ことについて尋ねると、「食料・飲料の備蓄」が57.9%と最も多く、次いで「コンロや簡易トイレなど生活必需品の備蓄」が53.8%、「家具の転倒や、物の落下対策」が49.4%と続きました。最近では自宅が安全な場合には「在宅避難」ができるよう推進している自治体もあり、災害時にも家庭内での生活が継続できるよう、食料や水、生活必需品の備蓄や、家庭内の安全確保を重視している方が多いようです。

●あなたが災害に備えるために知りたいこと、読みたい記事はありますか？

災害に備える上で知りたい情報について尋ねたところ、「備蓄しておくべきものの種類や量」が55%と最もニーズが高いことが分かりました。続いて「おすすめの防災グッズ」が52.3%、「食料や飲料の備蓄量や方法」「非常用持ち出しバッグに入れておくべき物のリスト」がそれぞれ約48%と、具体的な備蓄に関する情報への関心が高い傾向が見られました。

●家庭内でのお子さんへの防災教育は必要だと思いますか？

教育機関だけでなく、家庭内での防災教育の必要性について尋ねたところ、94%が「必要だと思う」と回答し、家庭での防災教育の重要性が非常に高く認識されていることが分かりました。すでに実践されている方も20%近くいましたが、多くの方は必要性は認識しつつも、実践できていない、という状況のようです。

今回は、「防災」についてのアンケート結果をご紹介しました。

避難訓練などの防災関連のイベントや、ニュースなども増えてくるこの時期に、ぜひご家族で防災について話し合ってみてはいかがでしょうか。

