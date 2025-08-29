タイムチケット、N Group、Nextwaveの3社合同でライバー表彰の新しい文化を創出「Agency AWARD 2025」を開催～次回は2026年2月に実施予定～

株式会社タイムチケット

TikTok LIVE提携ライバー事務所・エージェンシー「TimeTicket Production（タイムチケットプロダクション）」を運営する株式会社タイムチケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 各務正人）は、同じくTikTokライバー事業を展開するN Group、Nextwaveと合同で、「Agency AWARD 2025」を開催しました。

事務所所属ライバーやパートナー企業を対象にした表彰イベントで、2025年8月に第1回を実施し、ライバー事務所の枠を超えて功績を称える試みとして大きな注目を集めました。次回は2026年2月の開催を予定しています。

第1回では、当社所属の『セイレーンバイブス』（中央）がベストコンテンツ賞を受賞しました

「Agency AWARD」は、ライバー業界を牽引する3社が協力し合い、従来の“事務所ごとの表彰”とは異なる新しい形でライバーやマネージャーを称える取り組みです。所属や事務所の垣根を超えて功績を讃えることで、業界に新しい価値を生み出し、クリエイター一人ひとりの活動を広く社会に伝えることを目指しています。

第１回開催では、受賞者や参加者から「次も挑戦したい」という声が多く寄せられ、ライバーの新たな目標として定着しつつあります。今後も継続的に開催することで、ライバーが自身の努力や成果を発表し、次世代のスターを目指すきっかけとなる舞台へと発展していきます。

3社は今後も、合同イベントや教育プログラムを通じて次世代ライバーの育成や活動環境の整備に注力し、クリエイターが継続的に活躍できる基盤を築いてまいります。

【第１回の実施概要】

イベントは秋葉原の人気ライブスポット「PARMS」で行われ、TikTokの1次代理店である3社に所属する10社の2次代理店、クリエイター、マネージャーが一堂に会しました。各社のトップライバーや功労者が表彰され、その模様はライブ配信で広く発信されました。

司会・プレゼンターは、Vライバー界トップライバーの「キャベツ」と、ものまねNEO芸人「都築つづ」が務めました。表彰式は3部構成で、第1部はタイムチケット所属クリエイター表彰、第2部は3社合同のクリエイター・マネージャー表彰、第3部は合同のクリエイター・エージェンシー表彰が行われました。

当日の様子



受賞者は登壇のうえ喜びのコメントを発信し、リスナーとともに喜びを分かち合いました。主なクリエイター部門での受賞者は以下のとおりです。

SVC賞 1位：「西山ダディダディ」

ベストコンテンツ賞（順不同）：「セイレーンバイブス」、「おだんご（オジQ）」、「草野俊之助（クサシュン）」

ダイヤ賞 1位：「夢幻」

新人賞 1位：「ATAOKA会長の弟子えいと」

ノンバト賞：「神（桜声志直杜）」

■関連リンク

N Group：https://ngroup-official.com/

Nextwave：https://home.nextwave-official.com/

タイムチケットプロダクション：https://timeticketproduction.com/

＜会社概要＞

名称 ：株式会社タイムチケット

URL：https://timeticket.co.jp/

設立：2019年4月

代表者：代表取締役社長 各務正人

所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目34番17号 住友不動産原宿ビル19F

事業内容：『個人が活躍できる社会』を目指して、個人の時間やスキルを売買できるシェアリングエコノミーサービス「Time Ticket」、ライブクリエイターをサポートする事務所「Time Ticket Production」、大手事業会社の新規事業を創出・支援する「CRiPT Consulting」を運営しています。

【本件に関するお問い合わせ】

担当：株式会社タイムチケット 根本

Email： yuya.nemoto@timeticket.co.jp