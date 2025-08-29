【NYA-】刺繍アーティストKENDAIとのコラボレーション第2弾

株式会社エイ・ネット

NYA- / A-net Inc.より双子の刺繍アーティストKENDAIとのコラボレーション企画第2弾として、Tシャツやトラックスーツ、バッグなど全８型、および手刺繍を施した1点物のスペシャルピースを2025年9月3日（水）より発売します。また、本コラボレーションラインは、9月1日（月）より期間限定でオープンする京都高島屋S.C. ［T8］でのPOP UP STOREにて先行発売いたします。

90年代のUK音楽シーンをイメージし、「音楽とストリート」をテーマに制作されたコレクションは、NYA-らしいカジュアルなアイテムにロックなカラーリングとKENDAI ならではのグラフィックや刺繍が加わったラインナップ。KENDAI × NYA-の特別なコレクションをご紹介します。

■90年代のUKユースカルチャーとアンダーグラウンドな音楽シーンからインスパイアされたグラフィックが背中に大きくプリントされたTシャツ。胸元には、今回のKENDAI×NYA-のロゴをあしらいました。

カラー: white / black

サイズ: 2 / 4

価格: \16,500（税込み）

■NYA-とバラのモチーフが編み込まれたテープがポイントのトラックスーツ。定番的なアイテムながらも、エッジの効いた配色でカジュアルになり過ぎず洗練された印象に。ブルゾンは、ゆったりとした身幅に対して短めの着丈で、バランスよく。パンツはややワイドなストレートでシルエットにこだわりました。

カラー: brown / violet

サイズ: 2 / 4

価格: ブルゾン \35,200（税込み）、パンツ \30,800（税込み）

■ロックな印象の独特なカラーリングと、グラフィックに足された刺繍がワンポイントになったシリーズ。ピックになったNYA-や、花冠は刺繍で表現されています。

カラー: mint / purple/ charcoal gray

サイズ: 2 / 4

価格: ロングスリーブ \20,900（税込み）、Tシャツ \18,700（税込み)

■90年代のユースカルチャーをイメージしたグラフィックが目を引くスウェット。腕周りをたっぷりとってスタイリッシュなフォルムに仕上げました。

カラー: light yellow/ navy / gray

サイズ: 2 / 4

価格: \27,500（税込み）

■NYA-の既存のシャツにKENDAIがデザインをした刺繍を加えました。スカジャンに見られるような図案をあえて上質なシャツに乗せたアイテムです。

カラー: beige / blue stripes / light gray stripes

サイズ: 2 / 4

価格: \42,900（税込み）

■オリジナルのテープがポイントのバッグ。PCも収納できる大きさで、外ポケットがあり、使いやすさにもこだわりました。

カラー：khaki / navy

サイズ：フリー

価格: \16,500（税込み）

さらに、CABANE de ZUCCa / Plantation / NYA- 青山店では、上記コレクションに加えてNYA- の既存のアイテムにKENDAI自らが横振りミシンで刺繍を加えた一点もののスペシャルシリーズが登場します。そして、さらなるスペシャルアイテムとして、KENDAIが刺繍を施したNYA-のアイテムを、タイダイアーティストのYUKIが染める、というトリプルコラボも登場します！こちらは、一点ずつ異なったデザインとなるので、ぜひ店頭でご覧ください！

INTERVIEW

KENDAIとのコラボレーションアイテム発売に先駆けて、お二人へのインタビュー公開中。

https://voice.hmr.jp/nya/kendai_interview_25aw

KENDAI × NYA- 発売店舗

京都高島屋S.C.［T8］2F POP UP STORE 先行発売 9/1(月)～

〒600-8002 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35

CABANE de ZUCCa / Plantation / NYA- 青山店 9/3(水)～

〒107-0062 東京都港区南青山3-13-14

A-net ONLINE STORE 9/3(水)10:00～

https://www.hmr.jp/shop/r/NY

EVENT

下記日時においてKENDAIが在店し、お買い上げのNYA-の商品に、シルクスクリーンプリント、もしくはコンピューターミシンによる刺繍サービスを行います。KENDAIが提案する数々のグラフィックの中から１つお選びいただけます。

この特別な機会にぜひお立ち寄りください。

・CABANE de ZUCCa / Plantation / NYA- 青山店 1F

9月6日（土）12:00-17:00

NOVELTY

9月3日（水）より、CABANE de ZUCCa /Plantation / NYA-青山店と、A-net ONLINE STOREでNYA-の商品を\33,000（税込み）以上ご購入いただいた方には先着でKENDAIの刺繍入りNYA-のオリジナルトートをプレゼントいたします。

KENDAI

1989年生まれ、千葉県出身。西大地、建太の双子の兄弟による刺繍アーティストユニット。“刺繍は布の入れ墨”をコンセプトに、ハンドメイドにこだわった布の彫師として2018年から活動を開始。横振りミシンを用いた作風が特徴的。数々のブランドとコラボレーションをするなど多彩な活動を行っている。https://www.instagram.com/kendai_k

NYA-/A-net Inc.

Be unique, be polite.

ユニークで在れ、上質で在れ。

品の良い違和感と存在感で、世の中にちょっかいを。

あなたに余白を。

周りに余韻を。

毎日に余裕を。

チャームある服で、

唯一無二の今をワクワクする方へ。



Official instagram https://www.instagram.com/nya__official/

ONLINE STORE https://www.hmr.jp/shop/r/NY