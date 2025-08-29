高知県の素材が活きる「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」発売記念、９月７日(日)KITTE大阪にて人気絵本作家「柴田ケイコ先生サイン会」を開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

株式会社大丸松坂屋百貨店（本社：東京都江東区、以下大丸松坂屋百貨店）は、株式会社高知大丸（本社：高知県高知市、以下高知大丸）、高知県のお菓子メーカー株式会社スウィーツ（本社高知県香美市、以下スウィーツ）と共同開発している、高知県・雪ヶ峰牧場のジャージー乳を使用した「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」の発売記念イベントを、2025年9月6日（土）・7日（日）の2日間、11時から18時まで、KITTE大阪1F アトリウムにて開催します。

【イベント開催概要】

■開催日時：2025年9月6日(土)・7日(日)11:00-18:00

■開催場所：KITTE大阪 1F アトリウム（大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号）

■「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」発売を記念したコンテンツが盛りだくさん！

１．人気絵本作家 柴田ケイコ先生サイン会開催！

２．柴田ケイコ先生イラスト オリジナルクリアファイルプレゼント！

３．しあわせミルクサブレAR体験！Instagramに投稿して「OMO7高知 by 星野リゾートペア宿泊券」を当てよう！

※詳細は下記特設サイトにてご確認ください。

URL： https://dmdepart.jp/news/158.html(https://dmdepart.jp/news/158.html)

１．人気絵本作家 柴田ケイコ先生来場！サイン会開催！

会期：9月7日（日）のみ 1回目：13:00～ 2回目：15:00～ 各回30名様

場所：KITTE大阪1Fアトリウム 「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」イベント会場

パッケージのイラストを描き下ろした人気絵本作家の柴田ケイコ先生のサイン会を開催します。

〈参加方法〉

１．9月7日(日)11時から、KITTE大阪 1F アトリウム「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」イベント会場にて整理券を配布します。

２．整理券をご持参の上「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」（税込1,620円）を2点以上（１レシート）お買いあげいただくと「サイン会ご参加チケット」を1枚お渡しします。

※整理券1枚につき、サイン会ご参加チケットは1枚となります。

＜柴田ケイコ先生プロフィール＞

イラストレーター・絵本作家。高知県在住。2002年よりフリーのイラストレーターとして活動し、2016年初絵本「めがねこ」（手紙社）で絵本作家デビュー。

主な作品に、「おいしそうなしろくま」（PHP研究所）、「パンどろぼう」（KADOKAWA）など。

２．柴田ケイコ先生イラスト オリジナルクリアファイルプレゼント！

会期：9月5日(金)→9月7日(日)

場所：KITTE大阪2F 高知県アンテナショップ 「SUPER LOCAL SHOP とさとさ」

※9月6日(土)・7日(日)は、1F アトリウム 「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」イベント会場でのお買上げも対象となります。引換券を、お渡し場所へご持参ください。

お渡し場所：KITTE大阪 2F 高知県アンテナショップ 「SUPER LOCAL SHOP とさとさ」

期間中、「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」（税込1,620円）を1点お買いあげにつき1枚、オリジナルクリアファイル（A5サイズ）を差しあげます。

※お一人様最大6枚まで

※9月5日(金)は先着100枚、9月6日(土)・7日(日)は各日先着200枚、各日無くなり次第終了いたします。

※クリアファイルは3種。柄はお選びいただけません。それぞれ限定数が無くなり次第終了します。

３．しあわせミルクサブレAR体験！Instagramに投稿して「OMO7高知 by 星野リゾートペア宿泊券」を当てよう！

会期：9月6日(土)・7日(日)

場所：KITTE大阪1F アトリウム 「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」イベント会場

期間中、会場に設置の二次元コードから、しあわせミルクサブレARをお楽しみいただけます。

牧場でのんびり暮らすかわいい牛たちをARで体験、その画像を保存することが可能です！

大丸・松坂屋Think LOCALのインスタグラムアカウント（@think_local_dm_official）をフォローの上、AR体験した画像を指定のハッシュタグをつけて投稿いただいた方の中から抽選で1名様に「OMO7高知 by 星野リゾート」のペア宿泊券、30名様に「雪ヶ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」を差しあげます。

「OMO7高知 by 星野リゾートペア宿泊券」プレゼントの応募方法

1.イベント会場に設置の二次元コードを読み取り、ARを体験

2. 大丸・松坂屋Think LOCALのインスタグラムアカウント（@think_local_dm_official）をフォロー

3.ARで撮影した画像を、ハッシュタグ「#しあわせミルクサブレ」をつけてInstagramに投稿

応募期間：9月6日(土)→9月30日(火)までの投稿が対象です。

※当選者の発表は、厳正なる抽選の上、当選者の方へのみDMでお知らせいたします。（10月中旬予定）

※宿泊券は大人2名の朝食付き宿泊チケットです。

※現地までの旅費はお客様ご負担となります。

※チケットには有効期限があります。また一部ご利用できない期間がございます。

※ARイメージ