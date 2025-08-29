登山者のための山の天気予報専門アプリ「tenki.jp 登山天気」が累計70万ダウンロード突破！

株式会社ALiNKインターネット

株式会社ALiNKインターネット(本社：東京都豊島区／代表取締役CEO 池田洋人／以下、当社)は、一般財団法人 日本気象協会（本社：東京都豊島区／理事長：渡邊 一洋）と共同で運営している登山者のための山の天気予報専門アプリ「tenki.jp 登山天気」が、2025年8月までで累計70万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。

◆「tenki.jp登山天気」

登山者のための山の天気予報専門アプリ「tenki.jp 登山天気」は、日本三百名山をはじめとする人気の山を対象に、麓から山頂までの登山ルート沿いの天気予報をひと目で確認できるアプリです。登山の計画に欠かせない高層天気図や登山服装指数に加え、電波が届かない山中でも事前に取得した天気予報を確認できるオフライン対応機能を搭載。さらに、2週間先までの天気予報や1時間ごとの詳細な予報など、変わりやすい山の気象に柔軟に対応できるプレミアム機能も充実しています。

URL：https://tenki.jp/docs/mountain-app/promotion/

＜登山天気アプリの機能＞

＜アプリの活用ポイント＞

＜ 最近のリリース内容＞

2025年6月、tenki.jp 登山天気アプリでは『晴れ山フィルター』を搭載しました。これは山検索において、“晴れ”や“晴れ時々曇り”、“曇りのち晴れ”など、天気の崩れが予想されていない山にのみに絞り込めるプレミアムプラン限定の機能です。山検索ではエリアや日本名山(百名山・二百名山・三百名山) のソート機能が複数選択ができ、ソート結果に表示された山を標高の高い順、標高の低い順、山名順で並べ替えられるほか、日付指定も可能なため、希望に合った山を見つけることができます。

機能紹介動画URL： https://youtu.be/XY4EgE5I3BQ

◆登山天気公式Instagram

https://www.instagram.com/tenkijp_mountain/

◆天気予報専門メディア「tenki.jp（てんきじぇーぴー）」 https://tenki.jp(https://tenki.jp)

「tenki.jp」は、一般財団法人 日本気象協会及び当社が共同運営する、年間59億PV（2024年4月～2025年3月実績／Webページ・スマートフォンアプリ合算）を有する天気予報専門メディアです。天気予報に加え、専門的な気象情報、地震・津波などの防災情報も確認でき、気象情報に関心が高く、気象情報の内容により行動を決定することが多いユーザーが集まる日本最大級の天気予報専門メディアです。ユーザーが行動決定の判断をするメディアとして、日常的に活用されています。

【株式会社ALiNKインターネット 概要】

社名：株式会社ALiNKインターネット

代表者：池田洋人

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

URL：https://www.alink.ne.jp/

