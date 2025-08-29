総利用回数60万回を超える「就活AI」に、新機能「就活・転職相談AI」を追加

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックは、当社の子会社である株式会社エフィシエントと共同開発した、ChatGPTを活用したAIによる自己PR＆志望動機等の作成・添削サービス「就活AI」に、新たに「就活・転職相談AI」機能を追加したことを発表いたします。

ChatGPTを活用したAIによる自己PR＆志望動機等の作成・添削サービス「就活AI」

■ 新機能「就活・転職相談AI」について

「就活AI」サイト：https://sai.jaic-g.com/

「就活AI」は、入力されたキーワードやエピソードに応じて、「自己PRやガクチカ、志望動機のたたき台作成・添削」、「面接で想定される質問の提示、逆質問の作成」などを無料で行えるツールで、2023年5月にリリースいたしました。学生だけでなく、転職活動を行う社会人や第二新卒の方々など、これまで推計約25万人(※1)に訪問いただいており、総利用回数は60万回を突破(※2)しています。

(※1) Google Analytics 4により集計した推計訪問者数：255,592人(2023年5月16日～2025年8月24日)

(※2)就活AI総利用回数：601,770回(2023年5月16日～2025年8月24日)

今回新たに追加した「就活・転職相談AI」は、チャットボット形式で、就職活動に関する相談ができる機能です。就職活動に関する質問や悩み、不安などを入力すると、利用者一人ひとりに合わせた情報や具体的なアクションプラン、アドバイスなどが得られます。これまで20年にわたり、求職者の就職活動を支援してきた当社のノウハウを生かしたAIにより、学生、就活生、既卒やフリーター、第二新卒や中途の社会人経験者、主婦まで、多様な相談者の職業や就職形式に合わせて、適切な回答を提示します。

今後は、生成AIの活用実態に関する就活生へのインタビューなども踏まえ、さらなる機能強化を検討する予定です。具体的には、自己PRやガクチカの文字数調整、企業の求人情報や採用ページのリサーチに基づいた逆質問や自己PRの作成、そして就活AIのマイページに蓄積されたユーザー情報をもとにしたアドバイスの提供などを検討しています。さらなる機能強化を通じて、就活生が就職活動の本質である「自分自身との対話」や「企業研究」により多くの時間を充てられるよう、サポートを続けてまいります。

〈「就活・転職相談AI」の使い方〉

１. トップページからアクセス

「就活AI」トップページにある「就活・転職相談AI」のメニューを選択してください。

メールアドレスなどの個人情報登録は不要で、すぐに利用を開始できます。

２. あなたの状況を選択

「現在の職業」「希望する就職形式」について、ご自身の状況に近い項目を選択してください。

〈現在の職業〉

・学生

・既卒／フリーター

・第二新卒（正社員経験あり）

・社会人（就業中／直近まで就業）

・その他（専業主婦／主夫など）

〈希望する就職形式〉

・新卒採用

・中途採用（未経験／ポテンシャル層）

・中途採用（経験者／キャリア採用）

・パート／アルバイト（非正規雇用）

３. AIに気軽に相談

就職活動や転職活動、キャリアにおける不安や悩みを、チャット形式でAIに相談できます。(音声入力対応)

〈例文〉「自分に合う業界が分かりません」、「未経験の職種に転職できるか不安です」

AIからの質問に全て答える必要はなく、途中で話題を変えることも可能です。

なお、AI回答の正確性については、当社が保証するものではありません。

正確性を求める際は回答が事実かどうか、必ずご自身で一次情報をご確認ください。

■「就活AI」基本機能

「就活AI」は、以下の機能を無料で提供しています。

1．「自己PR」・「ガクチカ」の作成 https://sai.jaic-g.com/pr_creation/input

2．「自己PR」・「ガクチカ」の添削 https://sai.jaic-g.com/pr_correction/input

3．「志望動機」の作成 https://sai.jaic-g.com/reason_creation/input

4．「志望動機」の添削 https://sai.jaic-g.com/reason_correction/input

5．「逆質問」の作成 https://sai.jaic-g.com/counter_question_creation/input

6．「履歴書・職務経歴書 作成ツール」

履歴書の作成https://sai.jaic-g.com/resume/personal-history/input

職務経歴書の作成 https://sai.jaic-g.com/resume/work-history/input

7．「就活・転職相談AI」https://sai.jaic-g.com/ (NEW)

また、「就活AI」では、当社が提供する自己分析ツール「Future Finder (R)（フューチャーファインダー）」や、AI面接練習アプリ「steach (R)（スティーチ）」の案内も行っています。

■ジェイックについて

ジェイックは、「可能性を羽ばたかせる」をミッションに掲げ、教育研修サービス、採用支援サービスを提供しています。教育研修サービスでは、FORTUNE500(アメリカの売上トップ500社)の90%以上が導入する「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした『７つの習慣(R)』研修や、目標達成メソッドとして著名な『原田メソッド(R)』の研修等を提供しています。採用支援サービスでは、既卒者・第二新卒者向けの『ジェイック 就職カレッジ(R)』等を提供しており、2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者39,000名以上(※1)、企業7,000社以上（※2）の就職・採用を支援し、厚生労働省委託事業「職業紹介優良事業者」認定も取得しています。

※1 2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等主催の面接会参加人数

※2 2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数

■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,229万円（2025年1月末現在）

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

事業所 ：名古屋、大阪、福岡オフィス、熊本オフィス、上海ジェイックマイツ

事業内容 ：フリーター・既卒・第二新卒者向けの就職・採用支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」

中退者の就職・採用支援サービス「ジェイック 中退就職カレッジ(R)」

新卒学生の就職・採用支援サービス「新卒カレッジ(R)」

新卒スカウトサイト「Future Finder(R)」

企業向け教育研修事業

URL ：https://www.jaic-g.com/

既卒向け就職支援サービス：https://www.jaic-college.jp/

新卒向け就職支援サービス：https://shinsotsu.jaic-college.jp/lp/2023/

企業向け採用支援サービス：https://www.jaic-g.com/service/adoption/

企業向け教育研修サービス：https://www.jaic-g.com/service/education/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」：https://www.hr-doctor.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック 担当：松尾

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282