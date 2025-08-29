【一風堂コラボ】 福岡・宗像大島名産の甘夏を使用した塩ラーメンを地元企業 「鷹羽屋」 と共同開発！魅力を詰め込んだ全10品をコース料理で提供！







コース内容 イメージ







甘夏香る塩ラーメン イメージ



「一風堂 浜松町スタンド」ではこれまで「稲とアガベ」（秋田県男鹿市）、「岩崎本舗」（長崎県長与町）など複数の企業と協業し、地元食材を味わうコース料理を特別開発したラーメンとともに味わうイベントを開催してきました。一度きりのイベントを打ち上げて終わりではなく、開発した商品は各企業の地元にて催事や店舗での販売に繋げており、これからも不定期でイベントを実施予定です。全国各地の企業・ブランドの食材や料理、飲料の魅力を東京の地で発信することで、日本の食文化を更に盛り上げ、地方の活性化など地域課題にアプローチしたいと考えています。力の源グループは今後も、ラーメンを通してより良い社会をつくるために、志を共にする仲間たちと力を合わせ、様々な方法で社会貢献活動に積極的に取り組んでまいります。

株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根智之）傘下の力の源カンパニーが運営する博多発祥のラーメン店「一風堂」は、福岡県宗像市で冷凍食品販売・食品開発製造・キッチンカー移動販売を行う事業者「鷹羽屋」（代表者：茺田伸樹）とコラボレーションし、宗像大島の名産品である甘夏を使用したラーメンを共同開発しました。そのお披露目会として2025年9月13日（土）と14日（日）の2日間、東京都港区「一風堂 浜松町スタンド」にて特別なコース料理を味わえる予約制イベントを開催します。海、山、宗像大社中津宮など豊富な資源や魅力的な観光スポットがある宗像大島ですが、近年は人口の低迷に悩まされています。宗像大島の魅力をラーメンを通してたくさんの方に伝えることで、農業や水産業にも関心を持っていただき、観光客や移住を考える方が増えてほしい。そんな想いから、今回の一風堂とのラーメンの共同開発が企画されました。今回のコラボレーションの橋渡し役となったのは、地域密着で販路開拓、地方創生に努める株式会社福岡銀行（本社：福岡市中央区、取締役頭取：五島久）の地域共創部です。そして、食を通して市の魅力を発信する「食のまち宗像」を掲げる宗像市は、今回、島の特産品である甘夏を使ったラーメン開発に共感し、そのPRに力を入れています。お披露目イベントのコース料理全10品には、甘夏だけでなく名物の「むなかた鶏」や調味料、お酒まで、地域の名産品をふんだんに使用します。コースは、穴子の西京焼きや「鷹羽屋」の豚ホルモン炒めなどの前菜4種盛り合わせでスタート。名物「むなかた鶏」は、甘辛く味付けた冷やし手羽と、もろみソースと味わう素揚げでお楽しみいただきます。お口直しには野菜のゼリー寄せを。そしてコースのメインとして「甘夏香る塩ラーメン」と、お供に炊き込みご飯をご用意します。甘夏ソースをかけたなめらかプリンは食後のデザートに。コースは「鷹羽屋」おすすめのお酒2杯と、その他のアルコール＆ソフトドリンクの飲み放題付きで、特別価格の税込み5,000円でお楽しみいただけます。また、当日は「鷹羽屋」代表の茺田伸樹氏をゲストにお招きし、宗像大島の魅力や今回の料理へのこだわりについて語っていただきます。この度コラボ開発した「甘夏香る塩ラーメン」は、宗像大島の味覚がぎゅっと詰まった塩ラーメンです。スープは「むなかた鶏」のガラからとった清湯（透き通ったスープ）に宗像大島の塩と、宗像市「マルヨシ醤油」の薄口醤油をプラス。麺はもっちりとした食感の手揉みちぢれ麺を使用します。具材は「むなかた鶏」のチャーシューや、甘夏ピール入りのワンタンや肉団子に加え、ほどよい苦みを感じられるドライ甘夏をトッピング。さらに、スープにも甘夏の果汁を浮かべ、さっぱりと食べやすい味わいにまとめ上げます。なお、「甘夏香る塩ラーメン」は10月5日（日）に宗像市「道の駅むなかた」でも限定販売予定です。