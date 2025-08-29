盲学校の学生に向けて、ヘルスキーパー（企業内理療師）※の職業理解を深めるイベントを開催～視覚障がいのあるヘルスキーパー自らが企画・運営し、誰もが働きやすい社会の実現を推進～







■障がい者雇用では、特にヘルスキーパーの採用を積極的に推進2006年から、ヘルスキーパーの認知拡大と学生の職業選択肢の拡大を目的に『ヘルコネット』を開催障害者雇用促進法において、法定雇用率は段階的に引き上げられており、2024年には従業員40人以上の企業に対して2.5%、2026年7月からは従業員37.5人以上の企業に対して2.7％となります。こうした引き上げの対応が早急に求められる企業も多い中、厚生労働省は、障がい者の就労支援を担う人材向けの新しい資格「障害者就労支援士（仮称）」の創設を発表するなど、障がい者雇用促進に向けた、就労支援体制の強化への需要も高まっています。当社では、「多様な人材が自分らしく働き、躍動できる職場づくり」を人事施策に掲げ、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりがやりがいを持って働ける環境づくりを大切にしながら、障がい者雇用に取り組んでいます。特に、ヘルスキーパーの採用は、当社が注力してきた障がい者雇用であり、積極的に推進してきましたが、盲学校在学中の学生がヘルスキーパーという職種を認知する機会が限られているという現状にも直面しました。そこで、ヘルスキーパーに対する理解を深め、職業選択の幅を広げたい、という想いで、2006年から盲学校の学生を対象としたイベント『ヘルコネット』を開催しています。本イベントでは、ヘルスキーパーが自ら企画・イベント運営までを担い、障がいがありながら働くことのリアルや、ヘルスキーパーとしての実際の働き方を、現役のヘルスキーパーが学生に直接伝えることで、理想とのギャップを解消し、学生一人ひとりが将来の働き方を主体的に考える機会を提供しています。また、企業で活躍するヘルスキーパーの存在が広く認知されることで、働く人誰もが生き生きと働き続けられる社会の実現へと繋げることも本イベントの大きな目的の1つです。当社は、今後も本活動を積極的に続けていきます。