【OWNDAYS | オンデーズ】アイウェア業界初※1デジタル世代のニーズに応える「ブルーライトカット付き」と“裸眼感”を追求した「シリコーンハイドロゲル素材」のコンタクトレンズ2種を新発売

メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるアイウェアブランド「OWNDAYS」のコンタクトレンズ事業を担う株式会社オンデーズコンタクト（本社：東京都品川区、代表取締役：海山丈司）は、コンタクトレンズの定期便サービス『OWNDAYSコンタクト』から、2種類の新商品「OWNDAYS AQUALENS（オンデーズ アクアレンズ）」と「OWNDAYS AQUALENS PRO（オンデーズ アクアレンズ プロ）」を2025年8月28日（木）より発売いたします。両商品は、日本国内のメガネチェーンとして業界で初めて※1、「OWNDAYS AQUALENS」でブルーライトカット機能を、「OWNDAYS AQUALENS PRO」で次世代素材「シリコーンハイドロゲル」を採用したコンタクトレンズです。

今回発売する両製品は、いずれも5日間【無料】でお試しいただけるため、気軽に製品のつけ心地をご体感いただけます。デジタルライフや長時間装用といった日常のシーンに配慮し、一人ひとりに合った新たな選択肢をご提案します。

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses(https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses)

開発背景

私たちOWNDAYSは、全国の店舗でお客様の“目”と向き合ってきました。コンタクトレンズ装用者にとっては、スマートフォンやパソコンなどの画面を注視した際の疲れや、長時間の装用による不快感が大きな課題となっています。「画面を見ると疲れやすい」「1日に何度も目薬をさしてしまう」「自然なつけ心地を重視したい」といった声も少なくなく、不快感からコンタクトをやめてメガネに切り替える方もいらっしゃいます。

日々の「スマホ時間」や「オンからオフまで」に寄り添うべく、株式会社オンデーズコンタクトは、メガネ業界では初※1となるブルーライトカット機能やシリコーンハイドロゲル素材の採用をはじめ、アイウェアブランドとしての知見を結集した2種類の新しいコンタクトレンズを開発しました。

OWNDAYSはブランドとして、今後もメガネだけでなくコンタクトレンズも含め、お客様がその日の目の調子やライフスタイルに合わせて自由に選び、使い分けられる環境づくりを推進してまいります。

新商品の概要と特長

OWNDAYS AQUALENS（オンデーズ アクアレンズ）

OWNDAYS AQUALENS

PCやスマートフォンなど、デジタルデバイスから発せられるブルーライトに配慮した機能を備えた、コンタクトレンズの“新定番”。圧倒的なコストパフォーマンスを両立させ、これまで機能性レンズを試したことがなかった方にも、気軽に毎日使っていただける製品を目指しました。

- ブルーライトを25%カット

レンズにブルーライトを吸収する成分を配合し、PCやスマホを多く使う現代のライフスタイルに対応した機能設計です。

- 快適なつけ心地の高含水レンズ

含水率55%のレンズで、柔らかく自然なつけ心地を実現します。

- クリアな視界をキープ

ブルーライトカット機能がありながら、最新の製造技術により、視界の色味に影響を与えない自然な透明レンズを採用。日常のどんなシーンでも快適な見え方を実現します。

OWNDAYS AQUALENS 仕様

＜こんな人におすすめ＞

・毎日PCやスマホを多く利用する方

・コストは抑えたいが、瞳へのやさしさにも配慮したい方

・今までブルーライトカット機能付きのコンタクトレンズを試したことのない方

OWNDAYS AQUALENS PRO（オンデーズ アクアレンズ プロ）

OWNDAYS AQUALENS PRO

メガネチェーンとしては業界で初めて※1となる「シリコーンハイドロゲル素材」を採用し、まるで裸眼でいるかのような自然なつけ心地を目指した、プレミアムな1DAYコンタクトレンズ。従来品の約7.6倍もの酸素透過率を誇る「シリコーンハイドロゲル素材」を採用することで、目の負担を大幅に軽減し、かつてないレベルでの快適性を実現しました。

- “裸眼感”を追求し、従来比約7.6倍※2の酸素透過率を実現

高酸素透過187Dk/L※3 の次世代素材「シリコーンハイドロゲル」が、角膜にたっぷりと酸素を届けます。目への負担に配慮した、やさしい装用感を目指しました。

- Wうるおい成分で自然なつけ心地

優れた酸素透過性と、レンズのうるおいを保つ独自のデザインにより、長時間の装用でも、乾燥を感じにくい設計に。

OWNDAYS AQUALENS PRO 仕様

＜こんな人におすすめ＞

・コンタクトレンズを長時間使うシーンが多い方

・一日を通して心地よさを大切にしたい方

・目への負担に配慮したレンズを選びたい方

・つけ心地にもこだわり、上質な体験を求める方

まずは無料で体感。「5日間無料おためし」のご案内

OWNDAYSは、お客様がご自身の瞳に最適な一枚を安心して見つけられるよう、新発売の「OWNDAYS AQUALENS」「OWNDAYS AQUALENS PRO」の両製品を対象とした「5日間無料おためし」をご用意しました。

対象商品：

OWNDAYS AQUALENS / OWNDAYS AQUALENS PRO

商品内容：

5日分（1箱5枚入り × 2箱）

※左右で異なる度数をお選びいただけます。

価格：

商品代金 0円

※別途送料550円（税込）が必要です。

おためし期間と解約について：

商品の配送が完了した日の翌日から5日間が無料おためし期間です。期間終了日の23時59分まで、マイページからいつでも解約手続きが可能です。無料おためし期間中での解約の場合、追加料金は一切かかりません。



定期便への自動移行：

おためし期間終了までに解約されなかった場合、6日目に自動で申込時に選択された商品の定期便プランへ移行し、初回の決済が行われます。



この機会にぜひ、ご自身のライフスタイルに合わせたレンズのつけ心地や見え方をお確かめください。

商品概要

商品名： OWNDAYS AQUALENS（オンデーズ アクアレンズ）

装用交換期間：1日使い捨て / 終日装用

定期便価格： 3,580円（税込）/ 1ヶ月分 ~

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses/products/aqualens?freeTrial=true

商品名： OWNDAYS AQUALENS PRO（オンデーズ アクアレンズ プロ）

装用交換期間：1日使い捨て / 終日装用

定期便価格： 4,930円（税込）/ 1ヶ月分 ~

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses/products/aqualens-pro?freeTrial=true

※1：当社調べ。日本国内のメガネチェーン店におけるプライベートブランドのコンタクトレンズとして。（2025年8月時点）

※2：当社従来品との比較

※3：酸素透過率(Dk/L)：187（ -3.00Dの場合）

OWNDAYSコンタクトについて

株式会社オンデーズコンタクトは、株式会社オンデーズの完全子会社として、日本国内でD2Cブランド「OWNDAYSコンタクト」を展開しています。「コンタクトレンズ体験を、もっと心地よいものに」というブランドミッションのもと、お客様一人ひとりに最良の商品を、最良のかたちでお届けすることを目指しています。

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298



OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses