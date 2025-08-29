TOPPAN、コンテンツの新たな魅力発信ショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」で「ラブライブ！」コラボ実施

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN）は、アニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」（読み：トッパベースアキバ）（場所：エキュート秋葉原）を運営しています。

この度、2025年9月2日（火）から10月2日（木）まで、「TOPPA!!! BASE AKIBA」にてTVアニメ「ラブライブ！」とのコラボレーションを実施します。

「ラブライブ！シリーズ」は、女子高校生が学校で活動するアイドル「スクールアイドル」を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。今回コラボレーションするのは、TVアニメ「ラブライブ！」に登場する9人のスクールアイドルグループ「μ's （ミューズ）」です。

作品の舞台でもあり、「TOPPA!!! BASE AKIBA」が設置されている秋葉原をテーマに、スペシャルライブを行う「μ's」をメインコンセプトとしたポップアップストアです。デジタルフォトブースも提供するほか、「TOPPA!!! BASE」のECサイトやセブンネットショッピングでもグッズを販売します。

■「TOPPA!!! BASE AKIBA」と「ラブライブ！」のコラボレーション概要

１.「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズ

【チケット型オーロラアクリルキーホルダー】

本企画オリジナルイラストを使用したチケット型オーロラアクリルキーホルダーです。「μ's」のロゴと、3種の絵柄（1年生/2年生/3年生）をラインアップしたデザインです。

「ラブライブ！」チケット型オーロラアクリルキーホルダー（1年生/2年生/3年生） 全3種

【BOOK型アートフレーム】

「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルの、二つ折りのフレーム台紙の中に描き下ろしイラストカードをセットしたアートブックです。TOPPANの高精細なデジタルプリントを用いた、色彩豊かなイラストを楽しむことができます。「μ's」のメンバー（高坂穂乃果/絢瀬絵里/南 ことり/園田海未/星空 凛/西木野真姫/東條 希/小泉花陽/矢澤にこ）全9種の絵柄を用意しています。

「ラブライブ！」BOOK型アートフレーム（全９種：高坂穂乃果/絢瀬絵里/南 ことり/園田海未/星空 凛/西木野真姫/東條 希/小泉花陽/矢澤にこ）

【書き下ろしイラスト「プリマグラフィー(R)」】

今回のコラボレーションに合わせて描かれた本企画オリジナルイラストを使用した「プリマグラフィー(R)」を販売します。「プリマグラフィー(R)」はTOPPANのデジタル画像処理技術と高品位印刷を融合させたアートプリントです。近未来的な作りのビル群にある大きなステージで歌う「μ's」をイメージして制作しました。

「ラブライブ！」の「プリマグラフィー(R)」（全1種）

・グッズ一覧紹介サイト

そのほか「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナル商品を始めとした、多数の「ラブライブ！」グッズを用意しています。

URL:https://fan-xross-mall.com/lp/lovelive_toppa-base

２.「WithShot(R)」デジタルフォトブース

自分で選んだキャラクターやアーティストがまるでその場にいるかのように登場し、臨場感のある撮影体験ができるTOPPANのサービス「WithShot(R)」を活用したデジタルフォトブースです。スペシャルライブを行う「μ's」のメンバーと一緒にいるような写真を撮ることができ、「TOPPA!!! BASE AKIBA」ならではの特別な体験を提供します。

「ラブライブ！」の「WithShot(R)」イメージ

３.セブンネットショッピング限定オリジナルグッズ

【メタルディスプレイ】

本企画のオリジナルイラストを使用したメタルディスプレイです。メタルディスプレイは、アルミ金属に超光沢のコーティングを施したインテリア印刷物で、発色の豊かさと高精彩な表現が特徴で、優れた耐退色性能を持ち長期鑑賞が可能です。本商品はセブンネットショッピング限定販売となります。

【セブンネット限定】「ラブライブ！」メタルディスプレイ（全10種：高坂穂乃果（A5）/絢瀬絵里（A5）/南 ことり（A5）/園田海未（A5）/星空 凛（A5）/西木野真姫（A5）/東條 希（A5）/小泉花陽（A5）/矢澤にこ（A5）/集合デザイン（A5））

【BIGアクリルスタンド】

本企画オリジナルイラストを使用したアクリルスタンドのビックサイズ版です。存在感があり、お気に入りの場所に飾って楽しむことができます。アクリルスタンドは「TOPPA!!! BASE AKIBA」版もありますが、セブンネットショッピング限定版は異なるBIGサイズとなっています。本商品はセブンネットショッピング限定販売となります。

【セブンネット限定】「ラブライブ！」BIGアクリルスタンド（全９種：高坂穂乃果/絢瀬絵里/南 ことり/園田海未/星空 凛/西木野真姫/東條 希/小泉花陽/矢澤にこ）

【トレーディング缶バッジ】

本企画オリジナルイラストを使用したトレーディングホログラム缶バッジです。缶バッチは「TOPPA!!! BASE AKIBA」版もありますが、セブンネットショッピング限定版は背景デザインとホロ加工が異なる別デザインとなっています。本商品はセブンネットショッピング限定販売となります。

【セブンネット限定】「ラブライブ！」トレーディング缶バッジ（全９種：高坂穂乃果/絢瀬絵里/南 ことり/園田海未/星空 凛/西木野真姫/東條 希/小泉花陽/矢澤にこ）

・「セブンネットショッピング」トップページ

URL:https://7net.omni7.jp/top

TOPPA!!!BASEオリジナルの「ラブライブ！」グッズ販売サイトは、9月9日(火)14:00公開予定です。

■「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗概要

「TOPPA!!! BASE AKIBA」はアニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、店舗限定グッズの販売やオリジナル写真を撮影できるデジタルフォトブースの提供など、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップです。TOPPANがこれまで培ってきた企業向けのマーケティング領域における売り場作りやグッズ制作、日本のIPの海外展開、管理・支援などのノウハウ・知見を活かし、コンテンツの魅力を伝える様々なグッズ展開やイベントを行っていきます。

店舗名：「TOPPA!!! BASE AKIBA」（トッパ!!!ベースアキバ）

場所 ：エキュート秋葉原（東京都千代田区外神田1-17-6 JR秋葉原駅1階）

※「TOPPA!!! BASE AKIBA」は改札内の店舗となります。

営業時間：平日10:00～21:00 /土日祝 10:00～20:00

「TOPPA!!! BASE」公式ECサイトURL：https://fan-xross-mall.com/shops/toppa-base

■今回コラボレーションするTVアニメ「ラブライブ！」について

今回「TOPPA!!! BASE AKIBA」とコラボレーションする「ラブライブ！」は、「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト、「ラブライブ！」シリーズの第1作です。2013年1月よりTVアニメ1期(全13話)、2014年4月よりTVアニメ2期(全13話)が放送。2015年6月には完全新作劇場版「ラブライブ！The School Idol Movie」が全国公開され話題となりました。また、本作中に登場する9人組スクールアイドル「μʼs」(ミューズ)を演じるキャストも、ライブやCDリリースなど多方面で活動。中でもアニメーションのライブパフォーマンスの再現が注目を集め、2015年12月には第66回NHK紅白歌合戦に紅組で初出場を果たしました。また、TVアニメ放送10周年を記念して、2015年公開の劇場版を「ラブライブ！」シリーズとして初めて4DX化。「ラブライブ！The School Idol Movie」4DXを2024年3月15日より2週間限定上映しました。

＊ 「TOPPA!!! BASE」はTOPPANホールディングス株式会社が商標登録出願中です。

＊ 本ニュースリリースに記載された会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上