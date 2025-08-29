鈴与(株)、(株)日本政策投資銀行「DBJ BCM格付」において東海地区の企業初6回連続で最高ランクを獲得

鈴与株式会社

鈴与株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：鈴木 健一郎）は、株式会社日本政策投資銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：地下 誠二、以下「ＤＢＪ」）が実施する「ＤＢＪ ＢＣＭ格付」融資※制度において、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れている」という最高ランクの評価を取得しました。当社の「ＤＢＪ ＢＣＭ格付」最高ランク取得は、6回連続となります。

今回の審査では、以下の取り組みが高く評価され最高ランクの格付を取得するとともに、その評価に基づく融資を受けました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/443_1_d6d754f03bba5ebbd544d1ab3b771a53.jpg?v=202508291055 ]

当社は「共生」の理念のもと、地域防災活動への積極的な参画や物流・商流事業などの各グループ会社との連携をより強化し、今後も地域全体のレジリエンス向上とお客さまの事業継続を支える社会インフラとしての役割を果たしてまいります。

※「ＤＢＪ ＢＣＭ格付」融資は、ＤＢＪが開発した独自の評価システムにより防災および事業継続への取り組みの優れた企業を評価・選定する「ＢＣＭ格付」の専門手法を導入した、世界で初めての融資メニューです。（ＢＣＭ：事業継続マネジメント（Business Continuity Management））