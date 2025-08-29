【全国開催】経営者・人事ご担当者必見！法改正の備えは万全ですか？ 仕事と育児の両立支援セミナー開催のご案内

株式会社パソナ キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）

厚生労働省委託事業 キャリア形成・リスキリング推進事業は、この度、令和7年度中小企業育児・介護休業等推進支援事業（厚生労働省委託事業）と共催し、10月24日（金）に北海道札幌市にて「仕事と育児の両立支援セミナー」を実施します。

近年、政府は異次元の少子化対策として、男性の育児休業取得率を2025年度までに50％を目標に掲げました。昨年より育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立され、全企業を対象とした、育児休業・介護休業等に関する新たな義務が発生します。

一方、従業員としては、「休むと継続したキャリアが築けない・・・」等ホンネの部分で「したくてもできない」というジレンマを抱える状況が存在します。

人材不足が深刻とされる現在、持続可能な組織づくりには、従業員の「仕事と育児の両立支援」や、企業による、従業員のキャリア支援の取り組みが必要不可欠といえます。

貴重な人材確保の取り組みへの第一歩として、是非、この機会にセミナーに参加してみませんか？

＜概要＞

貴重な人材が、安心して長く働き続けるために、仕事と育児の両立を支援することが求められています。

本セミナーでは法改正のポイントはもちろん、仕事と育児の両立事例を交えた育休復帰プランの活用方法のご紹介。

また、育休中や復職後の将来のキャリアについての相談対応、従業員の主体的なキャリア支援などについて解説いたします。

＜注目ポイント＞

・法改正、助成金活用、職場環境整備の実務ポイント解説

・貴重な人材が安心して長く働ける職場を作るための方法をご紹介

＜セミナー構成・内容＞

13:00～ 受付開始

13:30～14:30 第1部：共働き・共育て時代の職場づくりと法改正対応

14:30～14:40 休憩

14:40～15:50 第2部：若手従業員のキャリア観と共働き・共育て観 ～理解と対応の困難さ

15:50～16:00 質疑応答

＜こんなお悩みを抱えた事業者におすすめ！＞

■ 育児・介護休業法改正への対応に不安がある

■ 男性育休を推進したいが、なかなか浸透しない

■ 仕事との両立支援における導入事例を知りたい

■ 復職後の将来のキャリアについて、どう対応したらよいかわからない

＜セミナー開催情報＞

・開催日時：2025年10月24日（金） 13:30～16:00（申込締切：10月21日 17:00迄）

・開催形式：対面

・会 場：JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F パソナ・札幌研修室

〒060-0005 札幌市中央区北五条西2-5

・定 員：先着20名

※本社または事業所の所在地が北海道内にある企業を優先

・参 加 費：無料

・お問合先：北海道キャリア形成・リスキリング支援センター

メールアドレス／ carigaku_hokkai@pasona.co.jp

電話／011-222-9618

・主 催：令和7年度キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）

・共 催：令和7年度中小企業育児・介護休業等推進支援事業（厚生労働省委託事業）

その他開催情報 ※随時更新

・2025年10月16日（木） 山口県山口市開催

・2025年11月13日（木） 福岡県福岡市開催

・2025年12月4日（木） 香川県高松市開催

・2025年12月5日（金） 高知県高知市開催

・2026年2月18日（水） 富山県富山市開催

※その他の両立支援に関するセミナーも掲載しています。

詳細はこちら :https://carigaku.mhlw.go.jp/evnttheme/008/

＜中小企業育児・介護休業等推進支援事業とは？＞

中小企業育児・介護休業等推進支援事業は、企業の育児・介護休業に沿って職場環境の整備を専門家が無料で支援します。事業に関する詳細は、HPよりご確認ください。

中小企業育児・介護休業等推進支援事業HP :https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/

＜キャリア形成・リスキリング推進事業とは？＞

ジョブ・カードやセルフ・キャリアドックを活用し、キャリアコンサルティングを行いながら、

リスキリングを含めたキャリア形成と職業能力開発を総合的に支援します。

また雇用型訓練の導入支援も承ります。

貴社ではこのような課題を抱えていませんか？

●若手社員の主体性・積極性を高め、定着を促進したい

●育児・介護休職を活用した社員の復帰支援をしたい

●中堅社員のモチベーションを高める施策を打ちたい

●企業戦略として従業員の学び直しを支援したい

キャリア形成と能力開発の課題解決に向けてキャリア形成・リスキリング推進事業がサポートします！

キャリア形成・リスキリング推進事業HP :https://carigaku.mhlw.go.jp/

事業の公式SNSでも日々、各種セミナー情報を更新しておりますので、フォロー・いいねをよろしくお願いいたします。

