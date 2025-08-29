下田プリンスホテル　絶景の特等席がさらに快適にオーシャンフロントテラスをリニューアル

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

下田プリンスホテル（所在地:静岡県下田市白浜1547-1、総支配人:白井 利人）では、ホテルの魅力の一つである海岸に面した「オーシャンフロントテラス」をリニューアルいたしました。潮風と波音を感じながら、季節を問わず快適にご利用いただけるようデザインと機能性を一新し、訪れるすべてのお客さまにより豊かな時間をご提供いたします。

今回のリニューアルでは、より快適で開放的な空間を目指しウッドデッキの刷新、屋外ファニチャーのグレードアップ、照明演出の追加などを実施。海に溶け込むようなロケーションの中で、非日常のひとときをお楽しみいただけます。

「リニューアルのポイント」

リニューアルした「オーシャンフロントテラス」

【絶景のロケーション】

・白浜中央海水浴場に立地するデッキ席は、オーシャンフロントならではの開放感あふれるスポット。

伊豆諸島の島々や沖を行き交う船舶を眺めながらゆったりと過ごせます。

【多様なシーンで活用可能】

・季節毎にオーシャンフロントテラスを活用したプランをご用意し、シーサイドホテルならではの

絶景を眺めながら一年を通じてより豊かな滞在体験をご提供いたします。

【ビーチ直結＆持ち運び可能な飲食スタイル（2025年8月31日（日）まで）】

・ビーチでのご利用にも便利な軽食やドリンクのテイクアウト提供。水着のままでもデッキで

ランチ利用が可能です。

９月以降のおすすめ宿泊プラン

【最大24時間滞在！金目鯛バーガー付き】

【期間】2025年9月1日（日）～9月30日（火）

【料金】1名さま\10,750より（1室2名さま利用時）

※料金には、1泊の室料、バーガー＆ドリンク、サービス料、消費税が含まれております。

入湯税は含まれておりません.

【内容】・1:00P.M.チェックインから翌1:00P.M.チェックアウトまで最大24時間ご滞在いた

だけます。

・1名さまにつき金目鯛バーガーとドリンク1杯をご滞在中1回限りで、

ロビー階「Two Tails' cafe」にてご用意しております。テイクアウトにて

オーシャンフロントテラスでもお召しあがりいただけます。

※このプランは滞在時間を確約し販売しているため、ご優待特典アーリーチェックイン

サービスとの併用はできません。

【海にプールにまだ夏は終わらない！手持ち花火プレゼント】

【期間】2025年9月1日（日）～9月30日（火）

【料金】1名さま\10,760より（1室2名さま利用時）

※料金には、1泊の室料、朝食、サービス料、消費税が含まれております。

入湯税は含まれておりません.

【内容】・1滞在につき１室に手持ち花火をプレゼントいたします。

・手持ち花火ができる場所は目の前のビーチ、もしくは国道沿い駐車場にて10:00P.M.まで

・バケツ、着火ライターはフロントにて貸出いたします。

・屋外プール営業、ウォータースライダー営業を９月２８日（日）まで延長いたします。

【自然が灯す、月と神社のWパワーチャージステイ】

【期間】2025年10月4日（土）～10月9日（木）、11月3日（月）～11月7日（金）

【料金】1名さま\27,349より（1室2名さま利用時）

※料金には、1泊の室料、夕食、朝食、サービス料、消費税が含まれております。

入湯税は含まれておりません。

【内容】・夕食は「メインダイニングルームかもめ」にて和洋創作料理をご用意。

・夕食時間は19:30の部で予約いたします。

・お月見は、5:00P.M.～7:00P.M.でのご利用となります。

・オーシャンフロントテラスにハンギングチェアを設置、お月見団子と下田産紅茶を

ご用意します。

※10月11月については、月の出時間が異なるため、お月見時間が早くなります。

【注意】 雨天や強風などの悪天候によりご利用いただけない場合がございます。

下田プリンスホテル施設概要

【美しき白浜、紺碧の海】下田プリンスホテルは、伊豆のなかでももっとも美しい遠浅の海岸を持つ白砂青松の地、白浜海岸に位置します。ホテル前には、遠浅の海、白い砂浜。すべての客室と展望温泉浴場からは、雄大な太平洋の眺望がお楽しみいただけます。

所在地 〒415-8525 静岡県下田市白浜1547-1

電話 0558-22-2111

客室数 133室・チェックイン3:00P.M./チェックアウト11:00A.M.

料金 1泊\14,520より(1室2名利用時、税・サービス料込、食事別)

アクセス

電車/東京駅より東海道新幹線熱海駅でJR伊東線・伊豆急行線で伊豆急下田駅

東京駅・新宿駅・池袋駅発の直通特急「踊り子号」「サフィール踊り子号」も便利です。

伊豆急下田駅より路線バスまた無料シャトルバスで約15分

車/東名高速沼津I.C.、新東名高速沼津長泉I.C.から約1時間30分

※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点（8月25日(月)）の情報です。