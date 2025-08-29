こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
宮崎銀行が統合経営管理プラットフォームサービス「ConSeek ALM」を導入
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、株式会社宮崎銀行（本店：宮崎市橘通東四丁目3番5号、代表取締役頭取：杉田 浩二氏、以下「宮崎銀行」）にNSSOLが開発・提供する統合経営管理プラットフォームサービス「ConSeek ALM」を導入いたしました。
宮崎銀行は「ConSeek ALM」を導入することで、これまでの課題であったシステムの操作性向上や科目制約の削減をはじめ、データの一本化・統合による多面的なデータ分析環境の構築を実現いたしました。
また、NSSOLは「ConSeek ALM」の導入にあたり、金融機関のシステムに精通したメンバーをアサインし、数々の導入案件を通じて最適化された業務機能と導入手順を基にプロジェクトをリードいたしました。これからも、確かな業務知見と技術力によって安全・確実なシステム移行を実現するとともに、「金利のある世界」における新たな経営管理態勢の高度化を支援いたします。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、宮崎銀行との共創による最適な経営管理の実現に向けた協働を進めるほか、金融業界をはじめあらゆる業界のデータ利活用を推進し、事業価値創出に貢献いたします。
統合経営管理プラットフォームサービス「ConSeek（コンシーク）」
ConSeekとは 「共に」を表す“con-”と「追求する」という意味の“Seek”を組み合わせた造語です。従来個別最適により構築・運用されてきたALM・市場リスク管理、収益管理、バーゼル規制対応（流動性・自己資本比率算出）、市場系取引管理等の各業務パッケージを、統合されたワンストップソリューションとして提供します。これにより、金融機関横断の経営管理データ統合基盤として、経営方針や市場環境の変化に対し最適な経営管理を実現することが可能となります。最適な経営管理を実現するためのプラットフォーム製品となりたいという想いを込めて名付けました。
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）ConSeek （ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
金融ソリューション事業本部 営業本部 プラットフォーム営業部
E-mail：fin-conseek-marketing@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
以上
