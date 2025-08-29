New Acoustic Camp 2025にLeminoブースが登場！会場で限定グッズが当たる抽選会やスマホ充電サービスを展開！当日のライブ映像の一部を後日Leminoで独占配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」は、2025年9月13日（土）、14日（日）に開催される「New Acoustic Camp 2025」（通称：ニューアコ）にて「Lemino」特設ブースを出展いたします。

ニューアコにご来場いただくみなさまに、より一層フェスを楽しんでいただけるよう、特別な体験と便利なサービスをご用意しました。

【Leminoブース実施内容】

Leminoブースでは、以下の内容でみなさまのお越しをお待ちしております。

■Lemino限定グッズが手に入る抽選会を実施！

LeminoのSNSアカウントをフォローで、限定グッズが当たるガラポン抽選会にご参加いただけます。また既にLeminoプレミアム会員のお客さま、もしくは新規でLeminoプレミアム(月額990円（税込）※1)ご入会のお客さまにはその場で限定グッズをプレゼント。当日新規で「dアカウント(R)」を開設された方には限定グッズに加え、Leminoプレミアム1か月無料券※2もプレゼントします！

■フェスを快適に！無料スマホ充電スポット

一日中フェスを満喫できるよう、ブース内に無料のスマートフォン充電スポットを設置します。スマートフォンのバッテリー残量を気にすることなく、ライブや様々なアクティビティを心ゆくまでお楽しみください。

【ニューアコの感動を再び！Leminoで独占配信決定！】

残念ながらニューアコにご参加いただけない方、またあの感動的なライブパフォーマンスをもう一度味わいたい方へ。

後日、ニューアコに出演する人気アーティストたちの貴重なライブ映像を収録した特別番組を、Leminoで独占配信いたします。会場の熱気と興奮そのままに、ご自宅や外出先からでもニューアコの素晴らしい瞬間をお楽しみいただける、Leminoならではのコンテンツにご期待ください。

配信アーティストや番組の詳細については、後日Leminoサービス内および公式SNSにて改めてお知らせいたします。

ブース出展と独占配信を通じて、ニューアコを愛するファンのみなさまにLeminoの魅力を深く知っていただき、より多くの方々に音楽の感動と出会いの場を提供してまいります。

【「New Acoustic Camp 2025」開催概要】

■名称：New Acoustic Camp 2025

■開催日：2025年9月13日（土）、2025年9月14日（日）

■会場：水上高原リゾート200

■主催：New Acoustic Camp実行委員会

■公式サイト：https://newacousticcamp.com/

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official(https://www.tiktok.com/@lemino_official)

※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。