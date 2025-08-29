¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Î 3 Icons ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤¬¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ËÄÉ²Ã
¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹ Tarmac¡Ê¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¡Ë¡¢¼«Í³¤ò³Ú¤·¤à Aethos(¥¨ー¥È¥¹¡Ë¡¢Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë Roubaix¡Ê¥ëー¥Ù¡Ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Î³×¿·¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯ 3 Icons(https://www.specialized.com/jp/ja/3icons) ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¯³Ø¤ò»ý¤Á¡¢¾è¤ë¿Í¤Î´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÄÀË¤«¤Ê¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥íー¥É¤ËºÇÅ¬¤Ê Sports ¥°¥ìー¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Î S-Works ¥°¥ìー¥É¤â°ìÉôµì¥â¥Ç¥ë¤¬¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¹âÉÊ¼Á¤Î¥é¥¤¥ÉÂÎ¸³¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÀÇ½¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥éー¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ªÁá¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÂæ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇÂç36²óÌµ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÇ¹þ¤ß10Ëü°Ê¾å¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ªÇã¤¤Êª¤ÏºÇÂç36²óÌµ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£°ì³çÊ§¤¤¤ÈÆ±¤¸Áí»ÙÊ§³Û¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Þー¥È¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¾¦ÉÊ°ìÎã
¾¦ÉÊÌ¾¡§S-Works Tarmac SL8 - Shimano Dura-Ace
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\1,793,000(15%¥ª¥Õ) ¢ª \1,524,050
URL¡§https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g94925-0152/
¾¦ÉÊÌ¾¡§S-Works Roubaix SL8
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\1,463,000(25%¥ª¥Õ) ¢ª \1,097,250
URL¡§https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g94423-0049/
¾¦ÉÊÌ¾¡§S-Works Roubaix SL8 - SRAM RED AXS
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\1,793,000(15%¥ª¥Õ) ¢ª \1,524,050
URL¡§https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g94425-0252/
¾¦ÉÊÌ¾¡§Tarmac SL7 Sport - Shimano 105
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\385,000(10%¥ª¥Õ) ¢ª \346,500
URL¡§https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g90625-6052/
¾¦ÉÊÌ¾¡§Roubaix SL8 Sports 105
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\385,000(10%¥ª¥Õ) ¢ª \346,500
URL¡§https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g94425-6052/
¾¦ÉÊÌ¾¡§Aethos Sport - Shimano 105
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\385,000(10%¥ª¥Õ) ¢ª \346,500
URL¡§https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g97225-6052/
¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¼«Å¾¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡ÖPedal the Planet Forward (¥Ú¥À¥ë¤ò²ó¤·¤ÆÃÏµå¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¡Ë¡×¤òÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë·Ç¤²¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤äÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Ï¡¢¤è¤êÂ®¤¯Áö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Àー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼«¼ÒÆâ¤Ë¼«Å¾¼ÖÀìÍÑ¤ÎÉ÷Æ¶¼Â¸³»ÜÀßWin Tunnel¡Ê¥¦¥£¥ó¥È¥ó¥Í¥ë¡Ë¤ò·úÀß¤·¡¢¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÄÉµá¡£¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¾¡Íø¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡ºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ØS-WORKS¡Ê¥¨¥¹¡¦¥ïー¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëºÇ¹â¥°¥ìー¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥Àー¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¡ÖInnovate or Die¡Ê³×¿·¤ò¡¢¤µ¤â¤Ê¤¯¤Ð»à¤ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¸þ¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç°ìÈÌ¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤ä¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥¯¡¢E－¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥í¥é¥¤¥Àー¤¬¾è¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û
