【共催ウェビナー】こんなSEO担当は淘汰される！ AI時代に評価されるコンテンツ運用術

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2025年9月10日（水）、9月11日（木）、9月16日（火）に「こんなSEO担当は淘汰される！ AI時代に評価されるコンテンツ運用術」をテーマにナイル株式会社と共催ウェビナーを開催いたします。

これからは、AIに評価されるコンテンツ作成が重要に

生成AIやLLMの普及、さらにはGoogleのAI検索機能「AI Overviews」の登場により、従来のSEO施策だけでは検索流入を維持することが難しくなりつつあります。

特に、いわゆる“ゼロクリック検索”の増加によって、上位表示されていてもクリックされず、流入が減少するケースが多く見られます。

本ウェビナーでは、キーワード中心の施策から脱却し、サイト全体でユーザーの課題を解決するコンテンツ設計や、AI検索で取り上げられるための最適化手法、さらにはブランド想起やE-E-A-T強化に繋がる運用視点まで、実践的なアプローチを提示します。

SEOやコンテンツマーケティングに携わるご担当者が、これからの検索環境に適応し、自社の情報が「AIに選ばれる」存在となるための指針を得られる内容となっています。

登壇者情報

ナイル株式会社

DX&マーケティング事業部 コンサルタント

細山 武揚

BPOセンター長としてのマネジメント経験と、月間80万PV規模まで成長させた個人メディアの運営実績を持つ。

一度独立し、SEOコンサルタントとして多くの法人支援を行い、2024年からナイルに参画。

金融・保険・ECなど大手サイトを担当し、2025年よりLLMO推進プロジェクトのリーダーを務めている。

株式会社オロパス

代表取締役

藤井 慎二郎

2014年に株式会社オロパスを設立し、SEOツール「パスカル」を2015年にリリース、2025年8月現在で2,740社以上の導入実績を持つ。自身では2002年からSEOサービスを手掛けるSEO業界のパイオニアの一人。個人でコンサルティングした企業は2,000社を超える。

こんな方におすすめ

・SEO担当者で、AI検索時代の新しい流入戦略を知りたい方

・AIやLLMに評価されるコンテンツ作りの具体的手法を知りたい方

・自社コンテンツのブランド力や評価を高め、長期的に成果を出したい方

・キーワード選定や記事構成だけでなく、ユーザー課題の整理・落とし込みを学びたい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/63_1_ccec6f78185b97bb1e588d3b83b863bb.jpg?v=202508291026 ]

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO対策が行えるSEOツールです。

キーワード選定から競合サイトの調査など、基本のSEO対策はもちろんのこと、「AI記事構成案機能」で作業リソースも大幅短縮できるうえ、AI時代のSEOコンテンツ作成にも対応しています。

また、AI Overviews調査もでき、次世代のSEOの対策に必要な分析も行ってくれるため、初心者から上級者まで幅広く活用できるツールとなっています。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

