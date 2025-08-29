ブラックマジックデザイン、教育機関向けに動画制作スキル習得を支援するプログラムを開始 DaVinci Resolve Studio (税込 48,490円) を無償提供！

ブラックマジックデザイン株式会社

東京、日本 2025年 8月29日 - ブラックマジックデザインはこの度、国内の教育機関を対象に、学生が動画制作スキルを習得できるよう支援する新たな取り組みを開始します。

いま、世界は“動画ファースト”の時代に突入しています。商品やサービスの情報発信から就職活動、さらには自己表現に至るまで、動画を活用できるかどうかが個人や組織の競争力を大きく左右しています。海外では義務教育で映像制作の科目が導入されたり、自己PR動画やビデオレジュメがすでに一般的となり、日本でも外資系企業や一部業界で導入が進んでいます。就職活動の現場においても「動画での自己表現力」が問われる時代が到来しつつあるのです。

さらにSNSの普及により、今は企業だけでなく個人が自ら発信者となれる時代です。誰もがスマートフォン1台で世界へメッセージを届けられる一方で、質の低いコンテンツは一瞬で埋もれてしまいます。そのために求められているのは、“魅せる”動画を制作できるスキルです。これらのスキルは、学生にとって将来のキャリア形成や社会で活躍するための大きな武器となります。

こうした状況を踏まえ、ブラックマジックデザインは、学生が動画制作スキルを体系的に身につけられるよう教育機関と連携し、リテラシー習得を支援します。

本プログラムでは、動画制作や関連授業を実施している、または導入を予定している教育機関に対し、その授業を受講する学生向けに、プロ仕様の編集ソフト「DaVinci Resolve Studio」(税込 48,490円)を無償提供 します（条件あり）。キャンペーンは 先着100校限定 で、詳細を知りたい教育機関は、無料相談会にお申し込みください。授業をまだ開講していない場合も、相談会を通じて立ち上げを支援します。

【教育機関向け 動画制作スキル支援プログラム 概要】

対象：国内の教育機関

申込方法：以下のフォームから無料相談会のお申し込みをお願いします。

https://bmd.hp.peraichi.com/davinci-ed

DaVinci Resolve Studioについて

DaVinci Resolve Studioは、編集、カラーコレクション、VFX、モーショングラフィックス、オーディオポストプロダクションを一つに統合した、世界唯一のオールインワンソリューションです。ハリウッドの大作映画やテレビCM、NetflixやAmazon Prime Videoのドラマシリーズなど、数多くの作品で採用されています。最新のAI機能を搭載し、音声からの自動字幕生成やテキストベース編集など、従来はプロの現場でしか行えなかった高度な制作を効率的に実現できます。さらに、ゲーム実況やウェビナー配信で広く利用されているブラックマジックデザインのATEM Miniスイッチャーシリーズと組み合わせることで、制作から配信までをシームレスに行うことができます。ブラックマジックデザインでは無償版DaVinci Resolveも提供していますが、有償版であるDaVinci Resolve StudioではAI機能や専用プラグインにフルアクセスできるため、学生のクリエイティブな挑戦をより強力に後押しします。

映画業界のプロからYouTuber、そして企業の動画制作まで、幅広いユーザーに支持されている世界標準のソフトウェアを学生のうちから使いこなすことは、これからの時代に欠かせない大きなアドバンテージとなります。

DaVinci ResolveオリジナルTシャツ＆トートバッグが抽選で当たる！クリエイティブを一緒に盛り上げよう！X限定「#davinci-ed 投稿キャンペーン」

Blackmagic Designは、この取り組みをきっかけに、映像制作や自己表現の楽しさを共有し、 クリエイティブの輪をさらに広げて盛り上げていくため、「X限定#davinci-ed 投稿キャンペーン」を同時開催いたします。X（旧Twitter）にて 本投稿を「#davinci-ed」 をつけてポストまたは、PR TIMESの公式Xアカウントから配信される対象投稿を、「#davinci-ed」をつけて引用リポストしていただいた方の中から、抽選で5名様に DaVinci ResolveオリジナルTシャツ＆トートバッグ をプレゼントいたします。

- 応募方法：下記いずれか01. Xにて本投稿を「#davinci-ed」 をつけてポスト02. PR TIMESの公式Xアカウントから配信される対象投稿を、「#davinci-ed」をつけて引用リポスト- 応募期間：2025年8月29日～9月5日- 当選者数：5名様- 当選発表：当選者にはXのDMにてご連絡いたします

ぜひこの機会にご参加ください。

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー(TM) 賞を受賞したDaVinciカラーコレクション システムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp