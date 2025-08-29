なぜ、同じ道具を使っても勝てないのか？―リフォーム業界の“情報格差”を破壊する、YouTubeチャンネル、ついに始動。

アレン株式会社

成果を出す業者と、出せない業者。



その差は、一体どこにあるというのか？ これは単なる技術力や営業力の問題ではありません。



もっと根深く、構造的な課題がこの業界には横たわっています。

私たちは、その本質的な課題と真正面から向き合い続けてきました。

そして今、一つの解決法に辿り着きました。



それは、閉鎖的だった業界の知識やノウハウを解放し、誰もが学び、成長できる「開かれたプラットフォーム」を創り上げること。





そのための最適な手段の一つが、YouTubeであると確信しています。

これは、単なる動画チャンネルの告知ではありません。



加盟店の事業を本気で促進し、業界全体の未来を書き換えるための、私たちの壮大な挑戦の始まりです。



私たちがこの結論に至るまでの葛藤と、そこに込めた熱い想いの物語に、どうか少しだけお付き合いください。

問い続けた、一つの疑問

「どうして、同じ志を持っているはずなのに、成果を出せるところと、出せないところが出てきてしまうんだろうか」

これは、私たち『リフォームパーク』がサービスを開始して以来、私が毎日のように自問自答を繰り返してきた問いです。

はじめまして。



アレン株式会社の代表、倉田昌侑です。

私たちが運営する『リフォームパーク』は、サービス開始からわずか2年半という期間で、北は北海道から南は沖縄まで、全国1200社以上のリフォーム事業者様にご加盟いただくまでに成長しました。

しかし、その輝かしい成功の裏側で、私はずっと一つの無視できない現実に直面し続けていました。



それは、同じプラットフォームを、全く同じ月額料金で利用しているにもかかわらず、次々と案件を獲得し、見る見るうちに会社を成長させていく事業者様がいる一方で、なかなか成果に繋がらず、苦戦を強いられている事業者様もまた存在する、という事実です。

「リフォームパークの質が悪いんじゃないか」

「紹介される案件そのものが良くないんだ」

うまくいかない時、その原因を自分たちの外側のせいにしたくなる気持ちは、経営者として痛いほど理解できます。



しかし、現実として、同じ案件情報の中から7割、8割という驚異的な確率で成約を決め、お客様から絶大な信頼を得ている事業者様がいるのです。

彼らは、決して特別な魔法を使っているわけではありません。



では、この差は、一体どこから生まれてくるのでしょうか？

その答えを探し出し、具体的な解決策を提示することで、リフォームパークに登録している全ての工務店のレベルを底上げしたい。



そして何より、私たちの未来を信じ、大切な資金を投じて加盟してくださった全ての事業者様に、成功という果実をその手で掴んでほしい。

その一心から、私たちの全く新しい挑戦は始まりました。

矢印を、外側から内側へ。YouTubeチャンネルという実験場

私たちの挑戦は、YouTubeチャンネル『職人密着TV』の立ち上げです。



なぜ、数あるメディアの中から動画、それもYouTubeを選んだのか。



それは、成果を出している事業者様と、そうでない事業者様との間にある「目には見えない決定的な違い」を、最もリアルに、そして時には生々しく伝えることができる唯一無二の手段だと考えたからです。



社会には、有名な「2対6対2の法則」というものがあります。



どんな組織や集団であっても、働きぶりや成果は、極めて優秀な上位2割と、ごく平均的な中位6割、そして残念ながらなかなか成果の出ない下位2割に自然と分かれる、という経験則です。



この構図自体を無理に変えようとすることは、おそらく無意味でしょう。



しかし、組織全体のレベル、つまり「サービスの基準」や「当たり前のレベル」そのものを引き上げるためには、この下位2割、そして現状に満足してしまっている6割の方々の質をどうにかして向上させる必要がある。



私はそう確信していました。

彼らに本当に必要なのは、他責思考から脱却し、「自分たちに一体何が足りないのか」という鋭い矢印を、外側から自分たちの内側へと深く突き刺してもらうこと。



そのための強烈な「気づき」のきっかけを提供することでした。

そこで私たちは、リフォームパークの中でも、高い成約率と顧客満足度を誇るトップクラスの加盟店様にお願いし、その仕事の流儀、お客様へのアプローチ方法、現場での哲学を、一切の忖度なくドキュメンタリー形式で撮影し、配信し始めたのです。

「成果を出している業者は、お客様への最初のアプローチ、電話一本、メール一通で、こんなにも心を掴む工夫をしていたのか」

「見積もりをただ提出するのではなく、お客様の未来のライフプランまで見据えた思考で提案を組み立てているのか」

「そもそも、仕事に対する姿勢、職人としてのプライドが、俺たちとは全く違うじゃないか」

口先で「こうしなさい」と百回繰り返すよりも、成功している人間のリアルな背中、その汗と涙が滲む姿を一度見せる方が、人の心を揺さぶり、行動を突き動かすはずだ。



私たちはそう信じて、一本、また一本と動画を作り続けました。

私たちが動画の更新をし続ければ、リフォームパークに加盟している工務店様の役に立つことができ、それがリフォームをご依頼してくれているお客様のためになると確信していたからです。

YouTubeが果たした役割と、見えてきた課題

私たちのYouTubeチャンネルには、加盟店様のレベルアップという目的以外にも、大きく二つの重要な目的がありました。

第一に、「リフォーム業界のクリーン化」への貢献です。

残念ながら、リフォーム業界には、いまだに悪徳業者や詐欺まがいの商法が横行しているという、暗い側面が存在します。



そもそも建築業界自体が、学歴不問で誰でも参入しやすいという歴史的背景から、世間からどこか色眼鏡で見られがちな部分も否定できません。

だからこそ、私たちは、代表である私自身が顔を出し、公の場であるYouTubeで、包み隠さず自分たちの想いや理念を語ることが、何よりも重要だと考えました。



「私たちは、何も隠すことはありません。クリーンに、誠実に、この業界を良くしていきたいんです」



その姿勢を明確に示すことで、業界全体のイメージを少しでも向上させたい。



その強い想いがありました。

第二に、そして最も大きな効果の一つが、「お客様への信頼醸成」です。

『リフォームパーク』を通じて、お客様が最終的にやり取りをするのは、これまで一度も会ったことのない地域の工務店です。



ネットだけの関係性の中では、どうしても「本当にこの会社に任せて大丈夫だろうか？」という不安がつきまといます。

その不安を払拭するために、「顔が見える」ことは絶大な効果を発揮します。



私たちは、チャンネルに出演してくださった加盟店様に、お客様とのアポイントを取る際に、ぜひこの動画を送ってください、とお願いしています。



「リフォームパークという全国組織が、これだけ自信を持って取材し、推薦している業者です」



その一言と、職人の真摯な仕事ぶりが伝わる動画が添えられているだけで、お客様の信頼感と安心感はぐっと高まります。



これは、価格競争に陥りがちな相見積もりにおいて、他社を圧倒する強力なアドバンテージになるのです。

リフォームパークに加盟しているトップランナーの加盟店がやっていること、意識していることを、YouTubeの動画から学ぶことで、新しい技術を学ぶ絶好の機会になったり、自社の未来の担う人材の育成につながります。

このYouTubeチャンネルを通して、加盟店の皆様の事業の促進につなげることができれば、それがすなわち、リフォームを依頼するお客様の為にもなると、私たちは確信しております。

最後に、この記事を読んでくださっている皆様へ。

全国のリフォーム事業者の皆様。



もしあなたが、日々の業務に追われ、新しい情報をインプットする時間がないと感じているなら。



もし、自社の成長に限界を感じ、誰かに相談したいと孤独に悩んでいるなら。



ぜひ、私たちのYouTubeチャンネルのご覧ください。



そこには、あなたのビジネスを明日から変えるための具体的なヒントと、共に未来を語り合える熱い仲間が待っています。

そして、これからリフォームを考えていらっしゃるお客様へ。

私たちがこのような活動に情熱を注いでいるのは、最終的に、皆様の暮らしをより豊かにする、質の高いサービスをお届けしたいという一心からです。



常に学び続け、成長し続ける事業者ネットワークである『リフォームパーク』を、どうぞ安心してご活用ください。

一生に一回あるかないかの大切なリフォーム、ぜひリフォームパークを見て、そして相見積もりを取っていただきたいです。

我々はどこまでも正々堂々と何も包み隠さずお見積もりをご共有いたします。

あなたの『暮らしを良くしたい』という切実な願いを、私たちリフォームパークは全力でサポートさせていただきます。

私たちの挑戦は、まだ始まったばかりです。

さあ、一緒に、リフォーム業界の新しい時代を学び、創り上げていきましょう。



