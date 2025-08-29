中村歩加、JRA FUN CLUB 「メイクデビュープロジェクト」の研究生に決定！

中村歩加が、JRA（日本中央競馬会）のオンラインコミュニティ「JRA FUN CLUB」で新たに始まった「メイクデビュープロジェクト」の研究生として活動開始！




JRA FUN CLUB（JFC）は、みんなで競馬を楽しむためのオンラインコミュニティです。


公式YouTubeでは競馬エンタメ動画の配信に加えて、JRA初のレース映像も楽しめるライブ配信「JFCライブ」を配信しています。


「メイクデビュープロジェクト」とはJRA FUN CLUB（JFC）で新たに始まった「競馬仲間探し」のプロジェクト。


“競馬タレントを目指す競馬が好きな研究生“と一緒に企画を楽しむシリーズ



【中村歩加(なかむらあゆか)プロフィール】


・1998年7月28日生まれ


・元NGT48 1期生


