中村歩加、JRA FUN CLUB 「メイクデビュープロジェクト」の研究生に決定！
中村歩加が、JRA（日本中央競馬会）のオンラインコミュニティ「JRA FUN CLUB」で新たに始まった「メイクデビュープロジェクト」の研究生として活動開始！
JRA FUN CLUB（JFC）は、みんなで競馬を楽しむためのオンラインコミュニティです。
公式YouTubeでは競馬エンタメ動画の配信に加えて、JRA初のレース映像も楽しめるライブ配信「JFCライブ」を配信しています。
「メイクデビュープロジェクト」とはJRA FUN CLUB（JFC）で新たに始まった「競馬仲間探し」のプロジェクト。
“競馬タレントを目指す競馬が好きな研究生“と一緒に企画を楽しむシリーズ
今後の活動にぜひご注目ください！
【中村歩加(なかむらあゆか)プロフィール】
・1998年7月28日生まれ
・元NGT48 1期生
[Instagram](https://www.instagram.com/nakamuland_official/)
[TikTok](https://www.tiktok.com/@ayutarochan)
[YouTube](https://www.youtube.com/@ayutaroch)
[X](https://x.com/ayutaro_728)
[詳細プロフィール](https://trapeziste-creative.com/model/ayuka/)
【弊社タレントに関するお問い合わせ先】
株式会社TRAPEZISTE
マネジメント部門
竹本亜美
電話：03-6721-0778
メール：info@trapeziste-creative.com
[公式ウェブサイト](http://trapeziste-creative.com)
[Instagram公式アカウント](https://www.instagram.com/trapeziste_official/)