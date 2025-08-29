【木更津市限定｜9月キャンペーン】潮風で壊れたベランダ用品まとめて処分で1,500円OFF！“海風ダメージ”回収プラン｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

「気づいたらサビだらけ」「風で倒れて壊れていた」――そんなベランダのアイテム、放置していませんか？



潮風の強い木更津市エリアにお住まいの方のために、海風によって劣化した“ベランダまわりの不用品”をお得に回収する地域限定キャンペーンを実施します！

2025年9月1日～9月30日の期間中、劣化したベランダ用品を含む回収依頼で1,500円割引。秋の模様替え・片付けのチャンスです。



「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）が、秋の片付けをお得にサポートします。



提供期間は2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間。

背景と目的

千葉県木更津市は東京湾に面し、潮風による影響を日常的に受けやすい地域です。



物干し台・収納棚・ガーデンテーブルなど屋外用の家具や器具が、「錆びる・倒れる・割れる」といった劣化トラブルを起こしやすく、年に一度の点検や見直しが重要です。

しかし実際には、「捨て方が分からない」「運ぶのが面倒」「タイミングがない」といった理由で、放置されたままのケースが多数あります。



そこで今回、“ベランダの放置品”に着目し、処分しやすい価格と回収体制を用意しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：潮風で壊れたベランダグッズ一掃キャンペーン（木更津市）

実施期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

対象地域：木更津市内全域

特典内容：劣化・破損したベランダ用品を含む回収依頼で、作業費から1,500円OFF！

対象パック：軽トラパック以上が対象（電話・LINEで「木更津市のキャンペーン」とお伝えください）

キャンペーン対応エリア（木更津市全域）

対応地域例：清見台、請西、祇園、岩根、文京、潮見、太田、大久保、畑沢、東太田、桜井新町、羽鳥野、江川、牛込、中里、真舟、金田東、金田西、矢那、鎌足、佐野、清川、高柳、八幡台、高砂 など

※上記以外も木更津市全域で対応可能です。

よくある片付けのお悩み

「もう使えないけど、そのまま放置してる」

「壊れてるけど粗大ゴミの申込が面倒…」

「劣化が激しくて自力で運び出せない」

「ベランダがごちゃごちゃして、掃除がしづらい」

よく出る回収アイテムの例

錆びた物干し台・折れた洗濯竿

プランターの残骸・ひび割れた鉢

ボロボロになったガーデンチェア・ベンチ

紫外線と潮風で割れた収納棚・プラケース

使用不能になったタープや日よけグッズ など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

高齢者世帯や共働きで「片付けの時間がない」方

秋の衣替え・大掃除に合わせてベランダを整理したい方

安全性のために「放置された劣化品」を処分したいご家庭

LINEで簡単見積もり！

「これも対象になる？」というアイテムは、写真をLINEで送るだけ！

即日対応・無料見積もり可能です。



お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 千葉県木更津市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kisarazushi/

📰 千葉県木更津市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/chibaken/kisarazushi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)