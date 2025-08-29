【木更津市限定｜9月キャンペーン】潮風で壊れたベランダ用品まとめて処分で1,500円OFF！“海風ダメージ”回収プラン｜不用品回収のまるっと本舗
「気づいたらサビだらけ」「風で倒れて壊れていた」――そんなベランダのアイテム、放置していませんか？
潮風の強い木更津市エリアにお住まいの方のために、海風によって劣化した“ベランダまわりの不用品”をお得に回収する地域限定キャンペーンを実施します！
2025年9月1日～9月30日の期間中、劣化したベランダ用品を含む回収依頼で1,500円割引。秋の模様替え・片付けのチャンスです。
「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）が、秋の片付けをお得にサポートします。
提供期間は2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間。
背景と目的
千葉県木更津市は東京湾に面し、潮風による影響を日常的に受けやすい地域です。
物干し台・収納棚・ガーデンテーブルなど屋外用の家具や器具が、「錆びる・倒れる・割れる」といった劣化トラブルを起こしやすく、年に一度の点検や見直しが重要です。
しかし実際には、「捨て方が分からない」「運ぶのが面倒」「タイミングがない」といった理由で、放置されたままのケースが多数あります。
そこで今回、“ベランダの放置品”に着目し、処分しやすい価格と回収体制を用意しました。
キャンペーン概要
キャンペーン名：潮風で壊れたベランダグッズ一掃キャンペーン（木更津市）
実施期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）
対象地域：木更津市内全域
特典内容：劣化・破損したベランダ用品を含む回収依頼で、作業費から1,500円OFF！
対象パック：軽トラパック以上が対象（電話・LINEで「木更津市のキャンペーン」とお伝えください）
キャンペーン対応エリア（木更津市全域）
対応地域例：清見台、請西、祇園、岩根、文京、潮見、太田、大久保、畑沢、東太田、桜井新町、羽鳥野、江川、牛込、中里、真舟、金田東、金田西、矢那、鎌足、佐野、清川、高柳、八幡台、高砂 など
※上記以外も木更津市全域で対応可能です。
よくある片付けのお悩み
「もう使えないけど、そのまま放置してる」
「壊れてるけど粗大ゴミの申込が面倒…」
「劣化が激しくて自力で運び出せない」
「ベランダがごちゃごちゃして、掃除がしづらい」
よく出る回収アイテムの例
錆びた物干し台・折れた洗濯竿
プランターの残骸・ひび割れた鉢
ボロボロになったガーデンチェア・ベンチ
紫外線と潮風で割れた収納棚・プラケース
使用不能になったタープや日よけグッズ など
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。
こんな方に選ばれています！
高齢者世帯や共働きで「片付けの時間がない」方
秋の衣替え・大掃除に合わせてベランダを整理したい方
安全性のために「放置された劣化品」を処分したいご家庭
