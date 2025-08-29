環境省「第7回 ESGファイナンス・アワード・ジャパン」公募説明会の開催について

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、環境省からの委託業務の一環として、環境省主催「第7回 ESGファイナンス・アワード・ジャパン」に関する公募説明会を以下のとおり開催いたします。

【開催趣旨】

環境省では、ESG金融または環境・社会事業に積極的に取り組み、環境・社会に優れたインパクトを与えた投資家、金融機関、企業等について、その取組を評価・表彰し社会で共有することを目的として、令和元年度より「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」（以下、本アワード）を開催しています。

本アワードは「金融部門」と「環境サステナブル企業部門」の2部門構成となっています。今回の公募説明会では、第一部で「金融部門」、第二部で「環境サステナブル企業部門」に関する説明を行います。

【公募説明会の概要】

本アワードに対する理解を深めていただくために、今年度の選定プロセス等について説明するほか、選定委員による評価・審査の目線に関する情報提供や、昨年度受賞企業からの取組事例の紹介等を行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20489/table/151_1_87b51198f32f8ccbc1c52ffddcaa23f9.jpg?v=202508291026 ]

【参加申込】

下記のリンク先応募フォームよりお申し込みください（先着順 500 名）。

申込締切：2025年9月17日（水）17：00

https://murc-jp.zoom.us/webinar/register/WN_zlEScyGMT9qphNcVF5SUlQ

【本件に関する取材について】

説明会終了後（16:00から30分程度）に取材を希望する報道関係者の方も、上記の応募フォームを通じてお申し込みください。事務局より、別途ご連絡いたします。

【本アワードについて】

各部門の概要は下記のとおりです。

○金融部門

企業などのビジネスモデルを持続可能なものへと移行することを支え、環境・社会・経済に対してインパクトを与える取組を促進する投資家、金融機関、金融サービス事業者及びそれら資金を活用する資金調達者について、企業規模に関わらず優れた組織や先進的な取組、他の模範となるような取組などを評価・表彰します。

○環境サステナブル企業部門

「環境関連の重要な機会とリスク」を「企業価値」向上に向け経営戦略に取り込み、企業価値の向上にもつなげつつ、環境への正の効果を生み出している企業を評価・表彰します。

応募のあった企業の中から、環境大臣賞である金賞及び銀賞のほか、選定委員長賞である銅賞、特別賞等を授与する予定です。受賞者には、広報等で活用できるロゴマークを提供します。

〈参考〉 ロゴマーク（イメージ）