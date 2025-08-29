「めちゃコミックオリジナル」の漫画『岩肌の花嫁は愛で溶かされる』が売上5億円を突破！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉 隆志)は、オリジナルコミックを制作し、「めちゃコミックオリジナル(https://original.mechacomic.jp/)」として配信しております。この度、同ブランドのレーベル「comic fizzy」の大人気作品『岩肌の花嫁は愛で溶かされる』（著：遠山えま）が、2024年11月1日配信開始から累計で3200万DL※、さらに売上5億円を突破したことをお知らせします。

※無料DL数を含むめちゃコミックサービス内での累計DL数

『岩肌の花嫁は愛で溶かされる』は、全身が岩に覆われた岩子と呪われた男・白蘭が、政略結婚を機に愛を育んでいく和風ラブストーリーです。孤独だった二人が、互いの優しさに触れ、愛で溶け合っていく様子が読者の胸をときめかせています。また、岩子を貶めようとする妹・咲子や、白蘭にかけられた呪いの謎など、今後の展開も目が離せない作品です。

■『岩肌の花嫁は愛で溶かされる』作品情報

あらすじ：

神の力を宿して生まれた双子の姉妹、神代岩子と咲子。コノハナサクヤヒメの力を授かった妹の咲子は帝都一の美女と呼ばれているのに対し、イワナガヒメの力を授かった姉の岩子は全身を岩で覆われた醜い姿をしており、バケモノと呼ばれていた。岩子は唯一優しく接してくれる宝石商の西園寺に惹かれていたが、彼の結婚相手に選ばれたのはなんと妹の咲子だった。一方岩子は、神に呪われた男と呼ばれる黒峰白蘭(こくみね びゃくらん)様と結婚することになり…!?

https://mechacomic.jp/books/198574

現在34話まで配信中で、1話から5話を無料配信しています。

この機会にぜひお楽しみください。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミックオリジナルとは？

「めちゃコミックオリジナル」は、アムタスが手がけるオリジナルブランドです。デジタル市場におけるユーザーニーズを取り入れ、自社編集部やパートナー会社と共同で制作しています。「めちゃコミックオリジナル」の作品は「めちゃコミック」をはじめとする電子コミック配信サービスやウェブ広告、TVCM、単行本、ドラマなどの様々な媒体を通じて国内外の読者に届けられ、多数のヒット作品を創出しています。

https://original.mechacomic.jp/

漫画家募集はこちらからご覧ください。

https://original.mechacomic.jp/apply/

■comic fizzyとは？

「comic fizzy」は、「めちゃコミックオリジナル」の中で、アムタスの社内編集部が直接制作を手掛けているレーベルです。めちゃコミックの読者に一番近く、ユーザーニーズを汲み取った作品を制作できることから、数多くのヒット作品が生まれています。

