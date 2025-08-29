こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ラフォーレ伊東温泉 湯の庭】歴史のある温泉地・伊東温泉の新たな魅力を再発見する旅へ 宿泊プラン「伊東温泉湯めぐりプラン」を発売
期間：2025年9月1日(月)～11月30日（日）
ラフォーレ伊東温泉 湯の庭（静岡県伊東市猪戸、支配人：砂見 幸江）は、2025年9月1日(月)～11月30日(日)の期間、まだ知られていない伊東温泉の新たな魅力を知る宿泊プラン「伊東温泉湯めぐりプラン」を発売いたします。
本プランは、古くから多くの旅人に親しまれてきた伊東温泉に息づく“歴史や文化”を感じていただくとともに、ホテル内外に点在する“多彩な温泉の楽しみ方”を通して、お客様に新たな温泉体験をお届けしたいという思いから開発いたしました。温泉情緒あふれる伊東の町を散策しながら、伊東温泉の手湯などをご満喫いただけるような「オリジナル湯めぐり MAP」をご用意。また、湯上がりのひとときもお楽しみいただけるよう手ぬぐいと、爽やかな香りとやさしい味わいが魅力の伊豆名産ぐり茶もご提供いたします。ご夕食には、温泉と相性の良い食材も用いた「伊豆見会席」をご用意。伊豆ならではの山海の恵みを取り入れた料理の数々が、心も体も温めてくれる特別な時間を演出します。さらに館内には、四季折々の風情を感じながら湯浴みを楽しめる温泉大浴場「健身湯」をはじめ、プライベートな時間を過ごせる家族風呂や足湯、客室温泉など、シーンに応じた多彩な入浴スタイルをご用意。ご家族やご友人との団欒、ひとりでの静かな癒しなど、滞在中の過ごし方に合わせて自由にお楽しみいただけます。
伊東温泉の歴史や文化に触れながら、心身ともにリフレッシュする多彩な湯めぐりをラフォーレ伊東温泉 湯の庭で是非ご堪能ください。
■宿泊プラン「伊東温泉湯めぐりプラン」について
本プランでは、館内の大浴場や家族風呂、足湯、客室温泉に加え、近隣エリアの手湯など、多彩な温泉体験を満喫いただけます。伊東温泉に息づく歴史や文化に触れながら、旅のスタイルに合わせた湯めぐりを楽しめる、伊東ならではの魅力を存分に体感できるおすすめの宿泊プランです。
【伊東温泉湯めぐり MAP】
伊東温泉の魅力をより深く知っていただくため、当館オリジナルのMAP をご用意。ホテル内外に点在する“多彩な温泉の楽しみ方”を掲載しているので、お好みに合わせて、自由に湯めぐりをお楽しみいただけます。
【選べる手ぬぐいと伊豆名産ぐり茶】
湯めぐりのお供には、見た目にもかわいい手ぬぐいタオルをご用意しました。持ち歩くだけで気分が高まるデザインで、旅の思い出にも。
さらに、セットの伊豆名産のぐり茶は、すっきりとした香りとやわらかな
味わいで温泉で温まった体に心地よく寄り添い、癒しのひとときを演出します。
【伊豆見会席】
実りの季節にピッタリな秋の味覚をふんだんに使った会席をご用意いたしました。鯛を柚子麹で焼いた焼物はどちらも温泉と相性の良い食材で、風で落ち葉が吹き寄せられたような秋を感じる盛り付けに。見た目と味わいで秋を存分にご堪能ください。
宿泊プラン「伊東温泉湯めぐりプラン」概要
期間： 2025年9月1日（月）～11月30日（日）
※除外日：9月13日(土)14日(日)、10月11日(土)12日(日)、
11月1日(土)、2日(日)、22日(土)、23日(日)
内容：
・温泉付プレミアルームでのご宿泊
・オリジナル「伊東温泉湯めぐりMAP」
・選べる手ぬぐい(大人のみ)と伊豆名産ぐり茶
・温泉入浴指南書
・ホテルレストランでのご夕食「伊豆見会席」
・ホテルレストランでのご朝食
料金： 1名様36,152円～(2名様1室ご利用時)
※前日21時までの事前予約制です。
※ご予約は2名様より承ります。
※上記はサービス料・消費税込の料金です。別途、入湯税を申し受けます。
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツが運営するリゾートホテルのうち温泉施設を有する全国13施設において、温泉の知識を生かしたプランの造成・監修のほか、温泉を通じてお客様の身体と心を健やかな状態に導く提案を行う事の出来るプロフェッショナルを育成する制度。「温泉アドバイザー」は、温泉の基礎知識を学ぶ“アドバンスコース”と、理論と実践の両面から温泉の知識を深め提案技術を磨く“プロフェッショナルコース”の2段階のプログラムを経て認定。その土地の温泉が持つ泉質や効能を最大限に引き出し、温泉入浴の効果を高める最適なリゾートホテルでの滞在をご提案することで、滞在される皆様の心身を豊かにするお手伝いをしてまいります。
【ラフォーレ伊東温泉 湯の庭の温泉アドバイザー：西川 愛乃】
2023年温泉アドバイザーとして認定。シーズンごとの宿泊プランの企画や、1年を通して行っている ONSEN レクチャーを通して、日々お客様へ温泉の魅力を伝えている。
〈当プランへのコメント〉
この度、伊東温泉をより深く知っていただきたいという思いから本プランを開発しました。特に足湯や手湯は体の負担が少ないため、小さなお子様からお年寄りの方まで安心して楽しめます。ぜひプランの特典の手ぬぐいタオルと、より温泉の効果を高める入浴法が記載してある温泉入浴指南書を持って、伊東の湯めぐりを楽しんでいただければと思います。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する取材のお問合せ先）
ラフォーレ伊東温泉 湯の庭
広報担当：玉井
TEL：0557-37-3133 / FAX：0557-37-8541 / E-Mail：ito@laforet.co.jp
