『初音ミク「マジカルミライ 2025」プログラミング・コンテスト』一般投票を経て決定した受賞作品を発表！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下「クリプトン」）は、イベント『初音ミク「マジカルミライ 2025」』（以下「マジカルミライ 2025」）の一環として開催しておりましたプログラミング・コンテストの審査結果を、2025年8月29日（金）に発表いたしました。本コンテストでは、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下「産総研」）の協力の下、対象楽曲にあわせて動くWebアプリケーション（リリックアプリ）を募集。集まった96作品の中から入選作品10作を選出した後、一般投票を実施した上で、最優秀賞1作と優秀賞3作を決定いたしました。

結果発表ページ：https://magicalmirai.com/2025/procon/result.html

『初音ミク「マジカルミライ」』におけるプログラミング・コンテストの開催は、今年で6度目です。プログラミングを通して創作文化を体感していただければと、今年は4月10日（木）～7月8日（火）まで、下記内容で作品を募集いたしました。

【『初音ミク「マジカルミライ 2025」プログラミング・コンテスト』募集内容】

産総研が提供するJavaScript用ライブラリ「TextAlive App API」を使用して開発した、『初音ミク「マジカルミライ 2025」楽曲コンテスト』受賞作品にあわせて歌詞などの映像演出が魅力的に動くWebアプリケーション（リリックアプリ）

※コンテスト応募者向けサポートページ：https://developer.textalive.jp/events/magicalmirai2025/

今年の応募総数は96作品。それぞれ個性が光る多様なアプリケーションが、国内外より集まりました。まずは、クリプトンの代表取締役・伊藤、および、技術協力をしている産総研の加藤淳主任研究員と後藤真孝上級首席研究員が、全ての応募作品を実際に試した上で予備審査をし、入選作品10作を発表。その後、クリプトンが管理・運営する情報アプリ「初音ミク公式ナビ（通称：ミクナビ）」（https://mikunavi.com/）を通した一般投票結果を参考にした最終審査を行い、最優秀賞1作と優秀賞3作が決定いたしました。

受賞作品は以下の通りです。

◆最優秀賞

エントリーNo.2『StarryLogues』投稿者：ЯAMUNE[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FtAvrqMZgTk ]

アプリケーション紹介動画：https://youtu.be/FtAvrqMZgTk

アプリケーション体験URL：https://magicalmirai.com/2025/procon/entry_2025_app/2025_entry_002_StarryLogues/

◆優秀賞（3作品／応募順）

エントリーNo.4『MIRAI express』投稿者：Team AHEAD（Sarashina、Argynnini）[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=oGavWq7OsxA ]

アプリケーション紹介動画： https://youtu.be/oGavWq7OsxA

アプリケーション体験URL： https://magicalmirai.com/2025/procon/entry_2025_app/2025_entry_004_MIRAI_express/

エントリーNo.5『リリックかるた』投稿者：炙りリリック団（すぱりだ、りおんぬ、HiroyukiIsoe、夏葡）[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9m8M9-hBKtY ]

アプリケーション紹介動画： https://youtu.be/9m8M9-hBKtY

アプリケーション体験URL： https://magicalmirai.com/2025/procon/entry_2025_app/2025_entry_005_lyric_karuta/

エントリーNo.6『ぽつりランナー』投稿者：シャーロック（シャーロック、重田大門、km）[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=R9tGPp-0BeU ]

アプリケーション紹介動画：https://youtu.be/R9tGPp-0BeU

アプリケーション体験URL：https://magicalmirai.com/2025/procon/entry_2025_app/2025_entry_006_potsuri_runner/

結果発表ページでは各受賞者のコメントを公開しております。

結果発表ページ：https://magicalmirai.com/2025/procon/result.html

なお、受賞作品を含む入選10作品は、引き続き入選作品紹介ページ（https://magicalmirai.com/2025/procon/entry.html）にて、紹介動画や体験URLをご確認いただけます。各リリックアプリはプログラミング知識がなくとも簡単に体験していただけますので、ぜひ体験URLより実際にお楽しみください。

プログラミング・コンテストを含む「マジカルミライ 2025」の情報は、下記公式WEBサイト・公式X（旧Twitter）アカウントより発信しております。「創作」の楽しさを体感できる企画展開に、ぜひご注目ください。

『初音ミク「マジカルミライ 2025」プログラミング・コンテスト』特設ページ：https://magicalmirai.com/2025/procon/

『初音ミク「マジカルミライ 2025」』公式WEBサイト：https://magicalmirai.com/2025/

『初音ミク「マジカルミライ」』公式X（旧Twitter）：https://x.com/magicalmirai

＜参考情報＞

▼『初音ミク「マジカルミライ 2025」』とは https://magicalmirai.com/2025/

『初音ミク「マジカルミライ」』は、初音ミクたちバーチャルシンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。初音ミクたちをハブ（きっかけ）として、「創作」というキーワードで繋がる場所、その楽しさを体感できる場所を目指して展開。2013年から毎年開催しており、12年間で累計50万人を動員。2025年は「星河一天」をイベントテーマに、OSAKA、TOKYOに初めてのSENDAIを加えた3都市で開催する。

【SENDAI】仙台サンプラザ、仙台駅周辺、8月1日（金）～3日（日）

【OSAKA】インテックス大阪 3号館・4号館・5号館A、8月9日（土）～11日（月・祝）

【TOKYO】幕張メッセ 国際展示場 9・10・11ホール、8月29日（金）～8月31日（日）

主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

※『初音ミク』たちバーチャルシンガーついて：https://piapro.net/

▼「TextAlive App API」とは https://developer.textalive.jp/

楽曲中の歌声に合わせて歌詞をアニメーションさせるリリックビデオの制作支援サービス「TextAlive（テキストアライブ）」の機能を使って、歌詞が音楽に合わせてタイミングよく動くWebアプリケーション（リリックアプリ）を開発できるJavaScript用のライブラリ。一般的なWebアプリケーション用の開発環境で、必要に応じて three.js, PixiJS, p5.js など好みのライブラリと組み合わせながら、自由な映像表現をプログラミングできる。「TextAlive」および「TextAlive App API」は、産総研が研究開発をして一般公開している。

◆コンテスト応募者向けサポートページ：https://developer.textalive.jp/events/magicalmirai2025

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/