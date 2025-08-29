認定審査機関に関するオンライン説明会を開催

一般社団法人ダークパターン対策協会

この度、一般社団法人ダークパターン対策協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：小川 晋平、以下、「当協会」）は、NDD認定審査機関に関する無料オンライン説明会を開催することとなりました。

2025年10月より、当協会が運用する「NDD（Non-Deceptive Design）認定制度」が始動いたします。これは、ダークパターンを回避し、誠実なWebサイト実装を行っている企業を第三者が中立的に審査・認定する制度となります。

本説明会では、認定審査機関としてダークパターン対策協会からの審査業務を受託いただくために、認定審査機関の具体的な業務や、手続きの概要等についてご説明いたします。

■開催スケジュール：

第1回 2025年9月10日（水）13:00～14:30（申込期限9月5日（金）18:00）

第2回 2025年9月22日（月）14:00～15:30（申込期限9月17日（水）18:00）

第3回 2025年9月25日（木）14:00～15:30（申込期限9月19日（金）18:00）

■説明会の主な内容：

・NDD認定制度について

・認定審査機関の概要

・具体業務

・報酬

・認定審査機関への登録手順

■申込方法：

当協会のHPの以下のリンクよりお申し込みください。

https://www.ndda.net/seminar0006/

■お問い合わせ先:

ご不明点やご質問は、下記までご連絡ください。

enquiry@ndda.net