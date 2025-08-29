秋葉原での国際発送サービス実証実験、終了のご報告

ShipMate株式会社

このたび、「あずかりや秋葉原」にて実施しておりました訪日観光客に向けた国際発送サービスの実証実験が、無事に終了いたしました。約1か月間の実証実験期間中、たくさんの訪日観光客の方々にご利用いただき、貴重なご意見や温かい応援の声をいただくことができました。ご協力いただきました「あずかりや秋葉原」様をはじめ、見に来てくださった全ての皆さまに心より感謝申し上げます。

今回の実証実験を通じて、多くの発見や学びがありました。とくに、初めて国際発送をご利用される方も多く、操作の分かりやすさや多言語対応の重要性、また梱包や発送の流れのなかで「もっとここが便利だったら…」というリアルな声も寄せられました。実際にサービスを体験してもらったからこそ得られたフィードバックは、今後のサービス改善にとって非常に大きな財産となります。

私たちは「国内発送のように国際発送を実現する」、そして「日本での買い物を、誰でももっと自由に楽しめるようにしたい」という思いから、この国際発送サービスを開発してきました。今回の実証実験成果を活かし、今後はさらに使いやすく、より多くの方に満足していただけるサービスへと進化させてまいります。

今後の展開については、ホームページやSNS等で随時お知らせいたします。秋葉原で得られたたくさんの学びと感謝の気持ちを胸に、メンバー一同、次のステップに向けて取り組んでまいります。

引き続き、ShipStationおよびShipMateをどうぞよろしくお願いいたします。

利用者からの声

ShipStation端末を使えばEMS（国際スビード郵便）書類の作成も簡単。外国人の方でも手軽に利用できるサービスです。アニメグッズやマンガなど、多彩なアイテムが発送されました

インドネシアの利用客

ShipStation has made shipping from Japan to Indonesia incredibly easy and hassle-free. The whole process was smooth and convenient. Thank you so much!

（ShipStation を使って、スーツケースに入りきらなかったお菓子などの荷物を日本からインドネシアへ送るのがとても簡単でスムーズになりました。全ての手続きが便利で、本当に助かりました。ありがとうございます！）

イタリアの利用客

I tried using ShipStation after seeing a flyer in Akihabara. I had no idea a service like this even existed. I shipped two boxes of anime figures that wouldn’t fit in my luggage.

（秋葉原でチラシを見かけて、ShipStationを利用してみました。こんなサービスがあることは全く知りませんでした。スーツケースに入りきらなかったアニメフィギュアを二箱送ることができました。）

アメリカの利用客

I discovered ShipStation while searching online for ways to send packages from Japan. I was surprised by how simple the whole process was. I managed to ship several boxes of Japanese snacks back to the US without any trouble at all.

（秋葉原で買ったものを秋葉原から荷物を送る方法をネットで調べていて、ShipStationを知りました。手続きがとても簡単で驚きました。日本のスナックをいくつかの箱にまとめてアメリカまで問題なく送ることができました。）



スイスの利用客

I heard about ShipStation through a friend while traveling in Japan. I wanted to bring back some of the anime items and souvenirs I found, but my suitcase was already full. Thanks to ShipStation, sending everything home to Switzerland was quick and stress-free. I particularly appreciated how easy it was to track my package the whole way.

（日本を旅行中に友人からShipStationを教えてもらいました。現地で見つけたアニメグッズやお土産を持ち帰りたかったのですが、スーツケースに入りきらず困っていました。ShipStationのおかげで、スイスの自宅まで簡単・スムーズに送ることができました。荷物の追跡もできて、とても安心でした。）

会社概要

会社名：ShipMate株式会社

設立：2020年7月

代表取締役：芦澤望

資本金：8,000,000円

所在地：北海道札幌市中央区北4条西7丁目5番地

会社HP：https://www.shipmate.jp/

公式𝕏アカウント：https://x.com/ShipMateJP

お問い合わせ先：hello@shipmate.jp（担当：吉岡）

本実証実験協力会社

会社名：株式会社エーオーティ

設立：2002年

代表取締役社長：田中修

所在地：東京都渋谷区本町6-11-1

国交省手ぶら観光カウンター：No.658

会社HP：https://aot.tokyo/