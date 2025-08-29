INNOCN 40C1U：40インチ5Kウルトラワイド、プロフェッショナルとクリエイターのための理想的な選択肢

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

INNOCN 40C1Uは、現代のプロフェッショナルに求められる「大画面以上の価値」を提供するモニターです。40インチの5Kウルトラワイド解像度、120Hzリフレッシュレート、そして豊富な接続端子を搭載し、パフォーマンスと価格の両立を実現しました。現在、26% OFF の特別価格 \107,300で購入できるこのモデルは、ハイエンドウルトラワイド市場における新しい基準を打ち立てます。

プロフェッショナルとクリエイターのための作業キャンバス

40C1Uの5120 × 2160解像度は、映像編集、デザイン制作、プログラミング、データ分析など幅広い作業に最適です。動画編集者はフル解像度のタイムラインを一度に確認でき、アナリストは大量のデータをスクロールせずに処理できます。40インチの平面ディスプレイが、映画のシネスコ映像を迫力満点で再現。2つのドキュメントを並べて開いても余裕のスペースで、幾何学歪みゼロで編集作業、金融トレーダー、プログラマーに理想的なワイド画面を提供します。

120Hzによる滑らかな映像体験

生産性向けモニターの多くが60Hzに留まる中、40C1Uは120Hzに対応。動画編集やアニメーション制作時の動作がより滑らかで、長時間の作業でも目の疲れを軽減します。さらに、作業後のゲームプレイにも十分な応答性を発揮します。

現代のワークスペースに適した接続性

ハイブリッドワーク環境では柔軟な接続が求められます。40C1Uは以下をサポート：

USB-C（90W給電対応）でノートPCを充電・接続

DisplayPort & HDMIによる幅広い機器対応

複数のUSB-Aポートで周辺機器を簡単接続

KVMスイッチで2台のデバイスを1組のキーボード・マウスで操作

まさに「ハブ」として機能するモニターで、個人用PCと業務用PCを効率的に切り替えるユーザーに最適です。

あらゆる環境に溶け込むデザイン

スリムベゼルと緩やかなカーブにより没入感を高めつつ、デスク上で圧迫感を与えません。エルゴノミクス対応スタンドはチルト、スイベル、高さ調整に対応し、長時間の作業でも快適さを維持します。

より多くのユーザーに届く価格設定

従来のプレミアムウルトラワイドモニターは非常に高価でした。しかし、**\107,300（26% OFF）**という価格設定により、40C1Uはフリーランス、起業家、クリエイターにとって手の届く投資となりました。価格以上の生産性向上と快適さを提供します。

こちらからご購入ください https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8H2MQBX

まとめ

INNOCN 40C1Uは単なるディスプレイではなく、複雑なワークフローを効率化し、創造性を引き出すツールです。5K解像度、120Hz、豊富な接続性、そして手頃な価格を兼ね備えた本製品は、ハイエンドウルトラワイドの常識を変える存在です。

会社概要：INNOCN（イノセン）

INNOCNは、優れたディスプレイが「創造性」と「生産性」を解き放つと信じています。

私たちは、プロフェッショナルからゲーマー、日常使いまで、あらゆるユーザーのニーズに応える革新的なモニター開発に情熱を注いでいます。 視覚体験の進化を、INNOCNと共に。

会社名: 株式会社イノセン（INNOCN）

INNOCN 公式ウェブサイト: https://www.innocn.com

お問い合わせ (マーケティング)Email: marketing@innocn.com

サポート窓口 (アフターサービス)Email: service-japan@innocn.com