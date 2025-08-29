【45%OFF】最新5Gスマホ「Blackview Shark 6」が17,574円の大特価！FeliCa対応、6.88インチ×120Hz・Android15搭載、期間限定セール開催！

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.

Blackview（ブラックビュー）の最新6.88インチAndroid 15搭載スマートフォン「Blackview Shark 6」について、2025年8月28日（木）～ 9月11日（木）までの期間中、大幅割引が適用されます。

通常価格32,500円（税込）のところ、セール価格18,499円（税込）に加え、さらに5%割引クーポンコード「XS7XP7Q6」を利用可能。

最終的に45%OFFの非常にお得なセール価格で購入できます。

Blackview Shark 6

▼Blackview Shark 6のセール情報

■ Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHGQQCMJ(https://amzn.to/4mxbYiE)

■ 通常価格：32,500円(税込)

■ セール価格：18,499円(税込)

■ 5%OFF追加割引クーポンコード：XS7XP7Q6

■ 最終価格：17,574円(税込)

■ 合計割引率：約45%OFF

■ セール期間：2025年8月28日（木）～ 9月11日（木）

Blackview Shark 6のスペック＆仕様

スタイリッシュかつ高級感のあるデザイン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/86_1_1f5f27139db96039d92d42667f7e412d.jpg?v=202508291155 ]Blackview SHARK 6のデザイン

厚さわずか8.45mm、重量210.5gのスリム設計で、片手でも扱いやすいバランスを実現。ブラック・ブルー・グリーンの3色展開で、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンにマッチするデザインです。

高性能AI「Doke AI」搭載＆最新OSで作業効率を向上

Doke AI

最新のAIエンジン「Doke AI」を搭載し、ChatGPT・Deepseek・Google Geminiを標準で利用可能。音声操作や「かこって検索」にも対応し、文字起こし・字幕生成・翻訳・AI音楽編集など、多彩なAI機能が作業効率＆クリエイティビティ向上をサポートします。

Android 15ベースの最新DokeOS 4.2を採用し、直感的で快適なUIと強化されたセキュリティを提供。個人データをしっかり保護しながら、日常的な操作をより快適にします。

パワフルな6nm 5Gプロセッサー＆高速メモリ

Unisoc T8100オクタコア5Gチップ

6nmの「Unisoc T8100オクタコア5Gチップ」を搭載。マルチタスクやゲーム操作もスムーズに処理でます。また、LPDDR4XメモリとUFS2.2ストレージにより、アプリ起動やデータ読み込みが従来比約15%高速化。快適な操作性を実現します。

大容量メモリ＆ストレージで大量のデータも余裕

4GB物理メモリに8GBの仮想メモリを加え、合計12GB RAMをサポート。さらに128GBストレージに加えて最大2TBのmicroSD拡張にも対応し、大量の写真・動画・アプリを安心して保存できます。

大画面6.88インチ＆120Hzディスプレイ

Blackview SHARK 6のディスプレイ仕様

シリーズ初の6.88インチ大画面ディスプレイを採用。HD+（1640×720）の高解像度と最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、動画視聴やゲームをなめらかに描画します。約89.7%の高スクリーン比率で没入感も抜群です。

16MP AIカメラ搭載で自撮りやビデオ通話も快適

Blackview SHARK 6のカメラ仕様

背面には16MPメイン＋2MP深度カメラを搭載し、AI補正による自然で鮮やかな撮影が可能。フロントカメラは8MPで、自撮りやビデオ通話もクリアに楽しめます。日常の記録からSNS投稿まで幅広く活躍します。

5000mAh大容量バッテリー＋急速充電サポート

Blackview SHARK 6のバッテリー仕様

5,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、18W急速充電に対応。AI充電保護機能により800回充電後でも容量80%以上を維持することが可能。長期間安心して使える設計です。

NFC/Felica・日本キャリア対応、サポート体制も充実

docomo/au/SoftBank回線に対応し、NFC・Felicaもサポート。顔認証・指紋認証やGPSも備え、日常使いから旅行まで幅広いシーンで活躍します。

技適マークとGoogle認証を取得済み。さらに30日返品保証と2年間の無料保証、24時間カスタマーサポートが付帯し、SIMフリースマホ初心者でも安心して利用できます。

セールは2025年9月11日(木)までの期間限定！

Blackview SHARK 6

AIによる先進機能と大画面・大容量バッテリーを備えた最新5Gスマホである「Blackview Shark6」について、通常価格32,500円のところ期間限定で17,574円（税込）の特別価格で手に入れるチャンスです。

能・デザイン・安心保証のすべてを兼ね備えたコストパフォーマンス抜群の1台を、この機会にぜひ体感してください。

Blackview Amazon製品ページ

https://amzn.to/3WsZ2PW

Blackview公式サイト

https://www.blackview.hk/

X公式アカウント

https://x.com/BlackviewJapan

Youtube公式チャンネル

https://www.youtube.com/@BlackviewHk