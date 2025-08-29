リングロー株式会社

中古PCの販売・整備を手がけるリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇 敏之）は、2025年10月14日に迫るWindows 10のサポート終了を前に、PC市場でいよいよ買い替えニーズが顕在化しています。

その一例として、当社の集計では、個人ユーザーからの不要PCの買取・引き取り台数が、2025年3月～8月の6か月間で前年同期比で約1.5倍に増加しました。世論調査で「サポート終了を知らない」と回答した人が多かった昨年から市場意識が大きく変化し、期限が目前に迫る中、個人の買い替え行動が本格化していることを明確に裏付けています。

■Windows 10終了がもたらす買い替え需要の“顕在化”

全世界で最も普及しているOSの一つであるWindows 10のサポートが終了するまで、いよいよ1か月強となりました。セキュリティ更新が受けられなくなることから、企業・個人を問わず買い替え需要が急速に高まっています。

昨年11月に当社が実施した全国調査では、普段からパソコンを利用しているユーザーの40％以上が「Windows 10のサポート終了を知らない」と回答していました。[出典1]

しかし、期限が近づくにつれてメディアでの露出が増加。このわずか1年足らずで、買い替えを検討するユーザーが水面下で一気に増え、今回の引き取り台数急増に繋がったと分析しています。Windows 10のサポート終了は、買い替え需要を高めると同時に、膨大な数のPCが不要になることで電子機器産業廃棄物（E-Waste）の増加という社会課題も生み出します。

リングローは、ユーザーの手元のPCを自身で廃棄することなく、また購入費用を抑えるなどの買い替え課題を解決する「パソコンなんでも１万円下取りキャンペーン」を提案します。

■キャンペーン内容

●対象者：キャンペーン期間中に「R∞PCダイレクト（アールピーシーダイレクト）」でリユースPCをご購入のすべてのお客様

●特典：ご購入1台につき、お手持ちのパソコンを1台“1万円”で下取り

●対象機種：ノートパソコン、デスクトップパソコン、タブレット機器

※機器の状態、性能、付属品の有無は問いません。

※液晶モニター単体およびブラウン管型PCは対象外となります。

●ご留意事項：下取り機器のデータは専用ソフトで完全消去対応

※下取り品の送料につきましては、誠に恐れ入りますが、お客様にご負担いただきます。

※データ消去証明書（PDF）はご希望の方のみ500円差引で発行（発行まで約1ヶ月）いたします。

※着払い発送の場合は2,000円差引で承ります。

※古物商許可証の規定により、下取り金額1万円時は本人確認書類のご提出をお願いいたします。

キャンペーン詳細：https://www.ringrow.co.jp/blog/2025/08/07/8152

[出典1]リユースPCのリングロー、驚きの事実！約4割のユーザーがWindows10サポート終了を知らない。パソコンユーザー505人への独自調査で判明！！

https://www.ringrow.co.jp/blog/2024/12/20/7323

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）