株式会社Accel Brainは、生成AIの虚偽情報（ハルシネーション）を検知する独自の最適化技術を搭載したAI分析プラットフォーム「PARAs AI（パラス エーアイ）」を正式リリースしたことを発表いたします。

背景・開発の経緯

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及に伴い、AIが生成する虚偽情報や事実誤認（ハルシネーション）が深刻な社会問題となっています。企業や個人がAI生成コンテンツを活用する際、その信頼性を確保することが喫緊の課題となっており、従来の検証手法では対応が困難な状況でした。

そこで当社は、統計力学や情報理論などを応用したアルゴリズムを開発し、AI生成コンテンツの信頼性を統計的に検証する革新的なソリューションの提供を開始いたします。

サービス概要

PARAs AIは、「生成AIの書いた文章」および「人間の書いた文章」の信頼性を多角的に分析するAI分析プラットフォームです。

主要機能- 虚偽情報の検知: 独自の最適化技術によりAI生成コンテンツの事実誤認を瞬時に検証- ハルシネーションの検知: 生成AIの虚偽情報問題を科学的手法で解析- 論理的な「誤謬」の検知: 論理展開における誤謬や矛盾を自動検出- エビデンス不足の警告: 根拠不明な情報や証拠不足の記述を特定- 思想的偏向の分析: 偏った情報や概念の曖昧性を客観的に評価- 論理展開の可視化: 文章の論理構造を視覚的に表現し、理解を促進- 想定される反対意見の推論: 当該文章に対して想定される批判、批評、「アンチコメント」の推論技術的特徴- 熱力学・統計力学・量子力学・情報理論の知見を応用した独自アルゴリズム- 嘘偽りや事実誤認、誤謬や偏見に対する「疑心暗鬼」の力加減を柔軟に調整する機能- 複数ファイル形式対応（TXT、PDF、HTML）- リアルタイム分析による即座のフィードバック料金体系

多様なニーズに対応する3つのプランをご用意：

- Free Plan: 月間30,000トークンまで無料利用可能- Starter Plan: 従量課金制で小規模利用に最適- Professional Plan: 従量課金で本格運用に対応実用例・デモンストレーション

既にWikipediaの要約分析やメディア出演者の論理展開分析など、実際の使用例において高い精度での検証結果を確認しております。これらの分析例は公式サイトにて詳細をご覧いただけます。

今後の展開

今後は、企業向けの大容量処理プラン、API連携機能の拡充、多言語対応の強化などを予定しており、AI時代における情報の信頼性確保のためのインフラとしてのポジション確立を目指してまいります。

株式会社Accel Brainについて

- 会社名称: 株式会社Accel Brain（アクセルブレイン）- 設立: 2019年12月6日- 代表取締役: 木村 正彬- 住所: 東京都板橋区板橋2-64-10 板橋新生ビル201- メールアドレス:info@accel-brain.co.jp- 電話番号:03-5944-1934

本件に関するお問い合わせ先

- Email: support@paras-ai.com- 公式サイト: https://paras-ai.com/landing

