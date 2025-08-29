Drupalの魅力を伝える“見学型”ミートアップイベント「未来につながる働き方 ー 変化に強い人材になるための実践ミートアップ」にジェネロが協賛

ジェネロ株式会社Drupal meet up奈良9.19

オープンソースの特性を生かしてDX内製化を支援するコンサルティングファーム ジェネロ株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役：竹内大志 以下ジェネロ）は、

2025年9月19日(金)に奈良県コンベンションセンターで開催されるミートアップイベント「未来につながる働き方 ― 変化に強い人材になるための実践ミートアップ」に協賛いたします。

▪️イベント趣旨

このイベントは様々な理由で働き方や生活スタイルの変化を求められるこの時代に、デジタルトランスフォーメーション（DX）に興味を持って挑戦を考えている方や新たな目標を志す方たちが一堂に会し、互いに学び合いながらDXやDrupalの力でキャリアの可能性を広げるためのミートアップです。

▪️今回のテーマ

急速に変化する社会やビジネスの中で、柔軟に対応できる人材がますます求められています。第9回目となる今回のミートアップでは、そんな時代に必要な「アジャイル思考」について、わかりやすくご紹介します。

「アジャイル思考」とは、変化にすばやく対応し、状況に応じて柔軟に行動するための考え方です。もともとはIT業界で使われていた手法ですが、今では子育てや家事、地域活動など、日常のさまざまな場面でも役立つ“新しい生き方のヒント”として注目されています。

その新しい思考をまずは日常生活の中に少しずつ取り込んでいくことで生活の質も向上し、さらには気付けばこれから活躍できるDX人材としての要素が身についているかも知れません。

今回のミートアップでは、実際の職場やチーム、また日常生活の中でアジャイル思考がどのように活かすことができるのか、具体的な事例を交えて詳しくご紹介します。また、【Jira】や【Confluence】といったツールを使って、チームの協力や仕事の進め方がどう変わるのかもお伝えします。

「DXに興味はあるけれど、何から学べばよいかわからない」そんな方にも、学びのスタートラインとしてご参加いただきたいミートアップです。

▪️イベントが目指すもの

本イベントではDXやDrupalの基礎知識や最新情報を共有するだけでなく、DX分野に興味はあるものの敷居の高さを感じている初心者や非エンジニアにとって、DXの第一歩を踏み出すきっかけとなることを目指しています。

特に子育て中の方や主婦・主夫の方々が、キャリアを諦めることなくDXへの挑戦を進められるような具体的な道筋を話す会として、参加者同士がアイデアを交換し合える、新たな視点を得るインタラクティブな交流の場の提供を目的としています。

▪️協賛の想い

DXに関心を持ちながらも、なかなか実践の機会が得られなかった方にとって、新たな働き方やキャリアの可能性を見出す契機となるはずです。

また、Webの仕事に興味はあるけれど、どこから手をつけてよいかわからない。そんな方々にとって、今回は“Webページ制作の疑似体験”という機会を通じて、キャリアやスキルアップの糸口になると考えています。

働き方の転換期にある方や、DX領域での挑戦を視野に入れている方にとって、有益な気づきと出会いが得られる内容となっています。ぜひご参加ください。

お申し込みはこちら :https://dxtimes.net/drupalmeetup/nara/202509[表: https://prtimes.jp/data/corp/29198/table/113_1_f153bd815f1f840e577d7778826ad013.jpg?v=202508290926 ]

お申し込みはこちら :https://dxtimes.net/drupalmeetup/nara/202509▪️主な内容- アジャイル思考の実践紹介：実際の現場でアジャイル思考がどのように取り入れられ、活用されているかを具体的に解説。- ツールを通じた体感学習：【Jira】や【Confluence】を用いて、アジャイルがどのように実行され、チームの生産性や協働を支えているかを紹介。- DX・Drupalの最新トレンド情報をやさしく解説- 参加者との対話を重視した質問＆交流タイムの実施▪️参加対象- DXに興味がある方- 転職を考えている方- 子育てとキャリアの両立を目指す方- キャリアを考える全ての方- リモートワークを望んでいる方- 会場での実演を見て、学びを加速させたい方▪️タイムスケジュール

12:00- アイスブレイクタイム

12:05- Drupalとは？ミートアップとは？

12:10- 「未来につながる働き方ー変化に強い人材になるためには」

（「アジャイル思考」の解説とアジャイル実践に使われるツールのご紹介）

12:30- Drupalイベントの紹介

12:40- 質問コーナー

12:50- DXトレンド情報

（スケジュールや内容は、多少変更になる場合がございますが、初めてのご参加でもおわかりいただける内容となっております。）

■スピーカー

【プラジュワール チャンナギリ】

プラジュワール チャンナギリ

株式会社Sutra Systems、IBM社などを経て、ジェネロ株式会社で主にプロジェクトマネージャー業務に従事。

オープンソースCMS Drupalや、Ruby、Javaなどのプロジェクトを多数牽引。多言語サポートのECサイトの構築・運用やCMSのウェブ開発を数多く経験し、多くの大手企業のプロジェクトを主導した実績を持つ。

日本で日本語を学び、現在はインドの大学でも教鞭を執っている。日本語学科にて日本の言語や文化を教えるだけではなく、日本のビジネスシーンにおいての仕事のやり方や日本人の考え方も教えている。

2024年6月 アトラシアン（Atlassian）社のJIRA ADMINISTRATOR資格を取得

▪️申し込み方法

こちらのリンクからお申し込みをお願いいたします。お申し込みはこちら(https://dxtimes.net/drupalmeetup/nara/202509)

▪️お問い合わせ

お問い合わせは、こちら(https://dxtimes.net/contact)までご連絡ください。

【Drupal Meetup 奈良について】

【Drupal Meetup 奈良】は 企業のDXを推進するオープンソースCMS Drupalに興味を持つ方々が集まるコミュニティです。コミュニティの特徴として、Drupalの枠にとらわれず、DXの観点からのキャリア形成や情報交換を目指しています。

奈良および奈良近郊の”働くママ”メンバー達により運営されています。

【ジェネロ株式会社(https://genero.jp/)について】ジェネロは、オープンソースの特性を生かしてDX内製化を支援するDX専門のコンサルティングファームです。クライアントのビジネス課題に対して戦略的なアプローチと専門知識を提供しています。

ビジネスプロセスの最適化、組織改革、デジタル変革の推進など、さまざまな分野でのコンサルティングサービスを通じて、クライアントが競争力を高め、持続可能な成長を実現できるようサポートして参ります。また、業界のトレンドや最新の技術を活用し、顧客にカスタマイズされたソリューションを提案することで、価値の創造に貢献して参ります。

設 立：2003年4月

所在地：東京都大田区山王2丁目5-6 山王ブリッジ 3F-6 (本社)

代表者：代表取締役 竹内大志

資本金：4,500万円

問い合わせ：https://genero.jp/contact