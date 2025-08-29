志木サテライトオフィス・ビジネスセンター、40代・50代のための「人生が180度変わる転職」YouTubeチャンネルを開設

株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター

株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター（本社：埼玉県志木市、代表取締役社長：柴田郁夫）は、40代・50代を中心としたミドルシニア世代の転職希望者に向けたYouTubeチャンネル「シバ先生 -人生が180度変わる転職ch-」を開設いたしました。





本チャンネルは、国家資格キャリアコンサルティング技能士1級を持ち、20年以上にわたり数千人のキャリア支援を行ってきた柴田郁夫が、社会的意義のある仕事やAI時代に必要とされる職種を紹介し、実践的な転職のヒントをお届けします。

シバ先生 -人生が180度変わる転職ch-

代表取締役 柴田郁夫（キャリアコンサルティング技能士1級）チャンネル開設の背景

近年、40代・50代の間で「社会に貢献したい」「人の役に立つ仕事がしたい」というキャリア観が広がっています。しかし実際の転職市場では「採用の門戸が狭い」と感じ、自信を失うケースも少なくありません。

そうした方々に向け、本チャンネルでは「業界や職種に縛られない新発想の転職」を提案し、勇気を持って次の一歩を踏み出すための情報を発信します。

■主なコンテンツ

・「新発想」の転職術

従来のキャリア軸にとらわれず、CSR・SDGs・ESGを重視した企業選びを解説。

・社会貢献型の仕事紹介

NPO法人や一般社団法人など、多様な団体でのキャリアの可能性を提示。

・AIに代替されにくい仕事の提案

介護・保育・医療など「人間らしさ」が必要な仕事の重要性を紹介。

・40代・50代の強み活用

マネジメント経験やリスキリングを活かした転職事例を紹介。

■柴田郁夫（シバ先生）について

20年以上のキャリア支援実績、延べ3,500名以上の国家資格キャリアコンサルタントを育成

青森大学経営学部で助教授・准教授・客員教授を歴任



これらの経験をもとに、人生の後半戦を豊かに生きるための「新しい働き方」を提案します。

【転職のリアル】企業はあなたのここを見ている！シリーズ

これができる人は即採用！！面接官が本当に見ているポイントを解説。

https://youtu.be/nvxXNhUdXb0?si=r2FAYt_R0gaN9Fc4

30代・40代のための「即効で仕事が変わる」スキル習得シリーズ一生食いっぱぐれない！超オススメの資格を解説。

https://youtu.be/8_0Kg9QgjhE?si=Z1NqnlXcHWaub9dJ

■チャンネル概要

チャンネル名：シバ先生 -人生が180度変わる転職ch-

URL：https://www.youtube.com/@shibata_tenshoku(https://www.youtube.com/@shibata_tenshoku)

■株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンターについて

株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンターは、職業訓練、リスキリング事業、レンタルスペース、キャリアコンサルティング事業などを展開。働く人のキャリア形成を支援し、人生100年時代を見据えた新しい「働き方」の実現をサポートしています。





株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター

運営：株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター

所在地：埼玉県志木市館2-5-2 鹿島ビル4F（柳瀬川駅 徒歩1分）

お問い合わせ：TEL 048-476-4600（平日9:00～20:30）







