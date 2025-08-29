「幸福感がすごい」「食いっぷりいいね！」モデル・涼那、TikTokでもぐもぐ動画を続々公開！
モデル・涼那が、TikTokにて“もぐもぐ動画”を続々と公開し、話題を集めています。
動画では、さまざまな食事を楽しむ涼那の自然体な姿が映し出されており、その等身大の魅力がフォロワーの共感を呼んでいます。「美味しそうに食べる姿が可愛い」「肌がキレイ」といったコメントが多数寄せられ、再生数も伸び続けています。
モデルとしての表現力に加え、ライフスタイルを等身大で届ける“もぐもぐ動画”は、SNSならではの親しみやすさを感じさせるコンテンツに。今後も新しい投稿が期待されるシリーズとなっています。
ぜひ涼那のTikTokアカウントをチェックし、自然体の魅力をご覧ください。
【涼那(すずな)プロフィール】
・2000年9月14日生まれ
・シャッフルアイランド season3に出演
・京都出身のモデル アパレル/広告などにモデルとして出演中！
[Instagram](https://www.instagram.com/succhanal__09/)
[TikTok](https://www.tiktok.com/@suchan__09?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@suchan__09?is_from_webapp=1&sender_device=pc))
[YouTube](https://www.youtube.com/@succhanal__09)
[X](https://x.com/succhanal__09?s=21&t=WR6D5C2OFbv1TudC3UudFw&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAacC9qRw9ZfPZhMO-nWjzl5NBERbt11n2ke1l_fV8fmQjEbexkdmEsXcECk63w_aem_rlOt8efYnOd16Tx0u6aXbg(https://x.com/succhanal__09?s=21&t=WR6D5C2OFbv1TudC3UudFw&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAacC9qRw9ZfPZhMO-nWjzl5NBERbt11n2ke1l_fV8fmQjEbexkdmEsXcECk63w_aem_rlOt8efYnOd16Tx0u6aXbg))
[詳細プロフィール](https://trapeziste-creative.com/model/suzuna/)
【弊社タレントに関するお問い合わせ先】
株式会社TRAPEZISTE
マネジメント部門
竹本亜美
電話：03-6721-0778
メール：info@trapeziste-creative.com
[公式ウェブサイト](http://trapeziste-creative.com)
[Instagram公式アカウント](https://www.instagram.com/trapeziste_official/)