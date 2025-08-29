J-netレンタリースが「mobiconnect」および「SS1」を導入し、IT資産管理体制を強化

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）が提供するMDM（モバイルデバイス管理）サービス「mobiconnect」が、J-netレンタリース株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下J-netレンタリース）のIT資産管理ソリューションとして採用されました。

導入に際し、「mobiconnect」や「SS1」の活用状況と導入効果について、システム課の岡田達也様にお話をうかがいました。

■J-netレンタリースの「mobiconnect」導入事例はこちら

https://www.mobi-connect.net/introduction/j-netrentalease/

＜わずらわしさを解消し、快適なアプリ配信管理を実現＞

J-netレンタリースは、北海道から沖縄まで、日本全国に130店舗以上を展開し、豊富な車種と高品質なサービスを提供するレンタカー企業です。同社では、エリアマネージャーを中心に貸与しているタブレットとPCの運用管理において、「mobiconnect」と「SS1」の連携による効率化と生産性向上を目指しています。

以前利用していたモバイル管理サービスの終了をきっかけに「mobiconnect」の導入を決定されましたが、iOS製品の管理がしっかりできるというのが魅力的だったのだそう。特にアプリ配信において、制限やサイレント配信が可能となり、アプリインストール時に作業が中断されるといった煩雑さを解消しました。

また導入のタイミングで約60台のiPadの入れ替えが重なったものの、販売店とインヴェンティットが迅速に連携し、スピーディな導入が実現したとのことです。

＜「SS1」との連携で資産管理体制がさらに強化＞

J-netレンタリースでは2017年よりIT資産管理ツール「SS1」と「mobiconnect」を連携させ、PCとモバイル端末を一元管理する体制を構築しています。資産を一覧で可視化できるようになったことで、セキュリティリスクの低減や遠隔サポート体制の強化につながっています。

「SS1」上から「mobiconnect」に登録された端末を直接操作できる機能も実装され、より高度なIT資産管理と業務効率化の実現に期待を寄せてくださいました。

インヴェンティットは、「SS1」との連携をはじめ、「mobiconnect」を通じて各現場に寄り添いながら、今後も企業のDXをサポートしてまいります。

＜１分でわかる！「mobiconnect」紹介動画＞[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6aARfWXz5I ]＜「mobiconnect」概要＞

「mobiconnect」は、インヴェンティット株式会社が提供する法人・教育機関向けモバイルデバイス管理サービス（MDM）です。

スマホやタブレット、PCなどの業務・学校で利用するモバイルデバイスを遠隔からアプリ配信や設定変更、紛失時には位置情報取得・ロック・データ消去ができるモバイルデバイス管理サービスです。管理コストを抑え、効率的なデバイス運用を可能にします。

現場重視の機能と使いやすさで、企業や学校・教育委員会など、様々な環境で活用されています。文教市場においてトップクラスのシェアを誇る「mobiconnect for Education」は、教育現場に沿ったデバイスの管理運用で、保護者・教員にとっての「安心」と子供たちの「安全」を、「mobiconnect for Business」では、あらゆる業界・業種の顧客満足とセキュリティを守ります。

国産MDMならではのサポート品質で、デバイス導入・運用のノウハウに長けたスタッフがしっかりとサポートします。

「mobiconnect」紹介ページ：https://www.mobi-connect.net/(https://www.mobi-connect.net/)

