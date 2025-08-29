韓国トレンディメイクアップブランド「レミユコスメティック」、2025年3Qメガ割に大規模プロモーションで参加

株式会社BARUDA

K-ビューティの新しいアイコンとして注目を集める レミユコスメティック（LEMIU COSMETICS） が、日本最大級のオンラインショッピングイベントのひとつである 2025年第3四半期メガ割（Megawari） に参加します。

今回のメガ割では、レミユコスメティックのベストセラー製品を特別価格で展開し、日本の消費者にさらに近づく機会となります。

今回のプロモーションの目玉は、ブランドを代表するアイテム 「デュイフロー ティント」全11色 です。みずみずしく透明感のある発色で発売以来人気を集めており、日本でもSNSを中心に口コミで話題となっています。さらに、ナチュラルで上品な肌を演出する 「グローメルト リキッドチーク」、多彩なカラーで愛される 「アイトゥー チーク」、そしてリップとチークを組み合わせた 1+1セット など、豊富なラインアップが用意されています。

また、メガ割期間限定・数量限定で販売される ラッキーボックス（福袋）は、人気アイテムをランダムに詰め合わせた特別企画です。開ける楽しさとコストパフォーマンスの高さを兼ね備え、新規顧客にもブランドを体験していただける絶好の機会となります。

レミユコスメティックはすでに韓国国内で自社モール、オリーブヤング、カカオギフトなど多様なチャネルを通じて存在感を確立しており、2025年下半期には日本最大級のリテールチャネルのひとつ ドン・キホーテ への入店も控えています。これは、レミユコスメティックがK-ビューティを代表するブランドとして、世界市場での存在感を着実に高めていることを示しています。

ブランドスローガン 「Glow Your Own Way」のもと、「日常の瞬間にピンクの輝きを添える」という哲学を掲げるレミユコスメティック。今回のメガ割を通じて、日本のお客様に単なる化粧品を超えた、ライフスタイルを彩るビューティ体験を提案していきます。

2025年第3四半期メガ割プロモーションは、K-ビューティの最新トレンドを一望できる場となり、レミユコスメティックはこれを機に日本市場でのブランド認知度とファン層をさらに強化していく予定です。



アイ トゥ チーク

「アイメイク、チーク、シェーディングをひとつにまとめた実用性の高いマルチアイテム」として人気を集めています。

淡く上品なカラー感、なめらかな密着力、持ち運びやすいコンパクトなデザインが特長です。

📍 5つの魅力的なカラーバリエーション

バレエコアピンク、サンデーコーラル、ココアビーン、カフェローズ、ウィンターグレーといった5色展開で、肌トーンやメイクの雰囲気に合わせて自由に選べます。

📍 なめらかな発色と高い密着力

粉飛びせずシルキーに密着し、指で自然にブレンディングできるため境目のない仕上がりに。時間が経ってもヨレやムラがなく、一日中きれいな状態をキープします。

「アイ トゥ チーク」最大割引適用で \1,044

(ハート)️ 今なら一部商品限定でハートミラーをプレゼント！

最大38％オフでお得に購入でき、その他の企画や割引も下記リンクから確認できます。

購入リンク https://www.qoo10.jp/shop/lemiu